Минобороны рф заявляет об атаке почти полсотни дронов на области страны и оккупированный Крым
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило о перехвате 48 украинских БПЛА над различными регионами. Больше всего дронов было сбито над Тверской областью (21) и оккупированным Крымом (11).
В Министерстве обороны россии заявили об атаке почти полсотни дронов на области рф и оккупированный Крым. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал российского оборонного ведомства.
Детали
В субботу, 01 марта минобороны рф заявило, что их противовоздушная оборона уничтожила 48 беспилотников над 7 областями страны и оккупированным Крымом.
В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов
В российском ведомстве утверждают, что 21 беспилотник якобы был уничтожен над Тверской областью.
11 БпЛА российская ПВО якобы сбила над оккупированным Крымом.
Еще 5 дронов якобы уничтожены над территорией Брянской области, по три БпЛА - над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два БпЛА - над Смоленской и Липецкой областями и один БпЛА - над территорией Курской области.
Напомним
ВСУ подтвердили успешные удары по военным аэродромам "Саки" и "Кача" в Крыму и Туапсинскому НПЗ в краснодарском крае рф. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано минимум 40 взрывов.
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