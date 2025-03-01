ЗСУ знищили понад 1000 окупантів та 61 артилерійську систему за добу - Гештаб ЗСУ
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських військ за 28 лютого - 1 березня 2025 року. Ворог втратив 1050 військових, 61 артсистему, 15 ББМ та іншу техніку.
За останню добу з 28 лютого на 1 березня, армія ворога втратила на війні проти України 1050 солдатів, 61 артилерійську систему різних моделей і 15 бойових броньованих машин. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 875610 (+1050) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10233 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15)
- артилерійських систем ‒ 23908 (+61)
- РСЗВ ‒ 1304 (+1)
- засоби ППО ‒ 1088 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27402 (+128)
- крилаті ракети ‒ 3085 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39101 (+107)
- спеціальна техніка ‒ 3763 (0)
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