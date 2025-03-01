ЗСУ знищили понад 1000 окупантів та 61 артилерійську систему за добу - Гештаб ЗСУ

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38657 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 65597 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 65868 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 68916 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 79996 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62820 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60407 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 129656 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83313 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 234562 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.9м/с
76%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 13429 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 12801 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 28606 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 11213 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 12120 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 97858 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 129663 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 234569 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 410005 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18326 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24369 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25188 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27029 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77311 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

ЗСУ знищили понад 1000 окупантів та 61 артилерійську систему за добу - Гештаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 41227 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських військ за 28 лютого - 1 березня 2025 року. Ворог втратив 1050 військових, 61 артсистему, 15 ББМ та іншу техніку.

ЗСУ знищили понад 1000 окупантів та 61 артилерійську систему за добу - Гештаб ЗСУ

За останню добу з 28 лютого на 1 березня, армія ворога втратила на війні проти України 1050 солдатів, 61 артилерійську систему різних моделей і 15 бойових броньованих машин. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 875610 (+1050) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10233 (+11)
      • бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15)
        • артилерійських систем ‒ 23908 (+61)
          • РСЗВ ‒ 1304 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1088 (+1)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27402 (+128)
                    • крилаті ракети ‒ 3085 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39101 (+107)
                            • спеціальна техніка ‒ 3763 (0)

                              Нагадаємо

                              В суботу, 01 березня міноборони рф повідомило про перехоплення 48 українських БПЛА над різними регіонами. Найбільше дронів було збито над Тверською областю (21) та окупованим Кримом (11).

                              За даними ISW від 1 березня, окупанти досягли просування поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

                              Ілон Маск, голова DOGE в адміністрації Трампа, закликав перевірити використання військової допомоги США Україні. Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поставок зброї Києву.

                              Адміністрація Трампа не планує анонсувати нові пакети військової допомоги для України. Проте раніше затверджені поставки зброї та обладнання за часів Байдена продовжують надходити до Києва.

                              Якщо вступ в НАТО неможливий, давайте будувати альтернативу - Зеленський 01.03.25, 01:21 • 42505 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

                              Війна
                              NATO
                              Збройні сили України
                              Дональд Трамп
                              Ілон Маск
                              Крим
                              Володимир Зеленський
                              Україна
                              Brent
                              $64.76
                              Bitcoin
                              $82,201.50
                              S&P 500
                              $5,330.87
                              Tesla
                              $262.04
                              Газ TTF
                              $33.67
                              Золото
                              $3,135.91
                              Ethereum
                              $1,632.93