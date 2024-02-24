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ВСУ передают: Замечена активность российских беспилотников в разных направлениях

ВСУ передают: Замечена активность российских беспилотников в разных направлениях

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 21:06  •  8935 просмотра

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По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники были замечены в разных направлениях над отдельными районами Украины.

Зафиксирована активность вражеских беспилотников в разных направлениях на территории Украины. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Внимание! БпЛА на Харьковщине - курсом на Харьков!
"Шахеды" на Сумщине - движутся курсом на север.
"Шахеды" на границе Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областей - курсом на восток

- Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области24 февраля 2024, 19:05 • 17558 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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ЗСУ передають: Помічена активність російських безпілотників у різних напрямках
The Ukrainian Armed Forces are being transferred: russian drones spotted active in different directions
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