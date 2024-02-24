ВСУ передают: Замечена активность российских беспилотников в разных направлениях
Киев • УНН
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники были замечены в разных направлениях над отдельными районами Украины.
Зафиксирована активность вражеских беспилотников в разных направлениях на территории Украины. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области24 февраля 2024, 19:05 • 17558 просмотров
ВСУ передают: Замечена активность российских беспилотников в разных направлениях
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники были замечены в разных направлениях над отдельными районами Украины.
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