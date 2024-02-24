Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  136100 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  174758 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  186555 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  200785 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  227798 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  220527 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  245672 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  265712 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  231498 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234819 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области

Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 19:05  •  13656 просмотра

Read in English

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что российские ударные беспилотники движутся из Запорожской области в направлении Днепропетровской.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о движении ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в направлении Днепропетровщины из Запорожской области, передает УНН.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Полтавы, Днепра и Запорожья24 февраля 2024, 13:07 • 67176 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
zaporozheЗапорожье
Повітряні сили зафіксували переміщення ударних безпілотників у напрямку Дніпропетровської області
Ukrainian Air Force detects movement of attack drones in direction of Dnipropetrovs'k region
Новости по теме

Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что российские ударные беспилотники движутся из Запорожской области в направлении Днепропетровской.

Война •   •  13656 просмотра
Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области

Зеленский наградил военных, которые участвовали в обороне аэропорта "Антонов"

Президент Зеленский наградил военнослужащих, которые защищали аэропорт "Антонов" в начале российского вторжения, государственными наградами, включая звание Героя Украины.

Война •   •  14882 просмотра
Зеленский наградил военных, которые участвовали в обороне аэропорта "Антонов"

Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский

Зеленский отметил, что приоритет в переговорах с ЕС в этом году - защита Европы от российской агрессии и совместное решение имеющихся противоречий.

Политика •   •  16219 просмотра
Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский

Под Марьинкой враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск - Генштаб

Украинские войска отражают многочисленные российские атаки. Генеральный штаб Украины сообщил, что за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

Война •   •  16868 просмотра
Под Марьинкой враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск - Генштаб

Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей

Зеленский заявил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских атак, и нужно оружие большой дальности, чтобы остановить удары по таким городам, как Харьков.

Война •   •  17600 просмотра
Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей

Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине

В результате обстрела села Белозерка Херсонской области Украины погибла 35-летняя женщина, ее муж и еще один местный житель получили ранения, сообщил председатель ОГА.

Война •   •  17452 просмотра
Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине

Зеленский о сбитом российском самолете А-50: это результат союза Украины и партнеров

По словам президента Владимира Зеленского, сбитие российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У стало результатом союза Украины с ее партнерами.

Война •   •  16841 просмотра
Зеленский о сбитом российском самолете А-50: это результат союза Украины и партнеров

Министры иностранных дел Германии и Украины посетили Одессу

Министры иностранных дел Германии и Украины во время совместной поездки 24 февраля посетили Одесский порт и Спасо-Преображенский собор, пострадавшие от российских атак.

Политика •   •  19065 просмотра
Министры иностранных дел Германии и Украины посетили Одессу

ЕС хочет открыть в Киеве инновационный оборонный офис - фон дер Ляйен

ЕС планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, чтобы интегрировать Украину в оборонные и промышленные программы ЕС.

Политика •   •  19973 просмотра
ЕС хочет открыть в Киеве инновационный оборонный офис - фон дер Ляйен

Тело Навального отдали матери

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в тюрьме, передали его матери.

Новости Мира •   •  17927 просмотра
Тело Навального отдали матери