Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что российские ударные беспилотники движутся из Запорожской области в направлении Днепропетровской.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о движении ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в направлении Днепропетровщины из Запорожской области, передает УНН.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Полтавы, Днепра и Запорожья24 февраля 2024, 13:07 • 67176 просмотров
Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что российские ударные беспилотники движутся из Запорожской области в направлении Днепропетровской.
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