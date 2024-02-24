Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Полтавы, Днепра и Запорожья

Воздушная тревога охватила три области Украины - Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины, передает УНН.

Детали

В Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях существует угроза применения баллистического вооружения, сообщили в ПС.

В то же время, ранее сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Также предупреждалось об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

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