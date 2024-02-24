Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Полтави, Дніпра та Запоріжжя
Київ • УНН
Повітряні сили попереджають про загрозу балістичних ракет для трьох областей України: Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій.
Повітряна тривога охопила три області України – Полтавську, Дніпропетровську та Запорізьку. Про це повідомили у Повітряних силах України, передає УНН.
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У Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях існує загроза застосування балістичного озброєння, підомили у ПС.
Водночас, раніше повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Також попереджалося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
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