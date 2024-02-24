Повітряні сили зафіксували переміщення ударних безпілотників у напрямку Дніпропетровської області
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили, що російські ударні безпілотники рухаються із Запорізької області в напрямку Дніпропетровської.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про рух ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) в напрямку Дніпропетровщини з Запорізької області, передає УНН.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Полтави, Дніпра та Запоріжжя24.02.24, 15:07 • 105293 перегляди