ЗСУ передають: Помічена активність російських безпілотників у різних напрямках
Київ • УНН
За даними Повітряних Сил Збройних Сил України, ворожі безпілотники були помічені в різних напрямках над окремими районами України.
Зафіксована активність ворожих безпілотників у різних напрямках на території України. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!БпЛА на Харківщині – курсом на Харків!
"Шахеди" на Сумщині – рухаються курсом на північ.
"Шахеди" на межі Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей – курсом на схід
Повітряні сили зафіксували переміщення ударних безпілотників у напрямку Дніпропетровської області24.02.24, 21:05 • 29797 переглядiв