ВСУ до сих пор используют редкие танки, а РФ могла получить новый "Шахед" для ударов по Украине

Киев • УНН

 • 2166 просмотра

Украинские военные усилили защиту танков M-55S и Т-64БМ2. Россия, вероятно, оснащает дроны Шахед радиолокационными головками для атак на радары ПВО.

ВСУ до сих пор используют редкие танки, а РФ могла получить новый "Шахед" для ударов по Украине

В Силах обороны Украины продолжают использовать редкие образцы бронетехники, в частности модернизированные танки M-55S и Т-64БМ2, а Россия, вероятно, начала применять новую версию "Шахеда". Также на этой неделе появились новые сигналы относительно развития ПВО в регионе, об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Одной из заметных тем недели стали танки, которые остаются в строю, несмотря на их ограниченное количество. В частности, в публичном пространстве снова засветились словенские M-55S, которых Украина получила всего 28 единиц. На новых фото видно, что машины получили дополнительную защиту в виде блоков "Контакт-1" и защитных конструкций от дронов.

Также внимание привлек украинский Т-64БМ2, который продолжает использоваться в боевых подразделениях. Военные сообщили об улучшении машины, а среди деталей обсуждается вероятное использование элементов от "Оплота".

Что нового по "Шахедам"

Отдельное внимание на этой неделе привлекло появление фото, которые могут свидетельствовать об оснащении российских дронов типа "Шахед"/"Герань" пассивной радиолокационной головкой самонаведения.

Если эта информация подтвердится, это будет означать новый уровень угрозы для Украины, в частности для работы радаров и средств ПВО.

Что еще важного

Еще одна заметная тема – развитие противовоздушной обороны у соседей Украины. В частности, Польша продолжает работать над локализацией производства британских зенитных ракет CAMM-ER для своей системы Narew.

Кроме того, появилась информация, что Южная Корея могла передать ОАЭ уже третий комплекс KM-SAM II, который якобы хорошо показал себя против иранских баллистических ракет. На этом фоне вопрос усиления украинской ПВО такими системами снова оказался в центре внимания.

