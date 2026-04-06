ВСУ до сих пор используют редкие танки, а РФ могла получить новый "Шахед" для ударов по Украине
Киев • УНН
Украинские военные усилили защиту танков M-55S и Т-64БМ2. Россия, вероятно, оснащает дроны Шахед радиолокационными головками для атак на радары ПВО.
В Силах обороны Украины продолжают использовать редкие образцы бронетехники, в частности модернизированные танки M-55S и Т-64БМ2, а Россия, вероятно, начала применять новую версию "Шахеда". Также на этой неделе появились новые сигналы относительно развития ПВО в регионе, об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Одной из заметных тем недели стали танки, которые остаются в строю, несмотря на их ограниченное количество. В частности, в публичном пространстве снова засветились словенские M-55S, которых Украина получила всего 28 единиц. На новых фото видно, что машины получили дополнительную защиту в виде блоков "Контакт-1" и защитных конструкций от дронов.
Также внимание привлек украинский Т-64БМ2, который продолжает использоваться в боевых подразделениях. Военные сообщили об улучшении машины, а среди деталей обсуждается вероятное использование элементов от "Оплота".
Что нового по "Шахедам"
Отдельное внимание на этой неделе привлекло появление фото, которые могут свидетельствовать об оснащении российских дронов типа "Шахед"/"Герань" пассивной радиолокационной головкой самонаведения.
Если эта информация подтвердится, это будет означать новый уровень угрозы для Украины, в частности для работы радаров и средств ПВО.
Что еще важного
Еще одна заметная тема – развитие противовоздушной обороны у соседей Украины. В частности, Польша продолжает работать над локализацией производства британских зенитных ракет CAMM-ER для своей системы Narew.
Кроме того, появилась информация, что Южная Корея могла передать ОАЭ уже третий комплекс KM-SAM II, который якобы хорошо показал себя против иранских баллистических ракет. На этом фоне вопрос усиления украинской ПВО такими системами снова оказался в центре внимания.
