ЗСУ досі використовують рідкісні танки, а рф могла отримати новий "Шахед" для ударів по Україні
Київ • УНН
Українські військові посилили захист танків M-55S та Т-64БМ2. Росія ймовірно оснащує дрони Шахед радіолокаційними головками для атак на радари ППО.
У Силах оборони України продовжують використовувати рідкісні зразки бронетехніки, зокрема модернізовані танки M-55S та Т-64БМ2, а росія, ймовірно, почала застосовувати нову версію "Шахеда". Також цього тижня з’явилися нові сигнали щодо розвитку ППО в регіоні, про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Однією з помітних тем тижня стали танки, які залишаються в строю попри свою обмежену кількість. Зокрема, у публічному просторі знову засвітилися словенські M-55S, які Україна отримала лише 28 одиниць. На нових фото видно, що машини отримали додатковий захист у вигляді блоків "Контакт-1" та захисних конструкцій від дронів.
Також увагу привернув український Т-64БМ2, який продовжує використовуватися в бойових підрозділах. Військові повідомили про покращення машини, а серед деталей обговорюється ймовірне використання елементів від "Оплота".
Що нового по "Шахедах"
Окрему увагу цього тижня привернула поява фото, які можуть свідчити про оснащення російських дронів типу "Шахед"/"Герань" пасивною радіолокаційною головкою самонаведення.
Якщо ця інформація підтвердиться, це означатиме новий рівень загрози для України, зокрема для роботи радарів і засобів ППО.
Що ще важливого
Ще одна помітна тема – розвиток протиповітряної оборони у сусідів України. Зокрема, Польща продовжує працювати над локалізацією виробництва британських зенітних ракет CAMM-ER для своєї системи Narew.
Крім того, з’явилася інформація, що Південна Корея могла передати ОАЕ вже третій комплекс KM-SAM II, який нібито добре показав себе проти іранських балістичних ракет. На цьому тлі питання посилення української ППО такими системами знову опинилося в центрі уваги.
