04:08 • 7612 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 38315 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 83841 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 96869 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 112728 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 96524 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 103192 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 52164 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 109768 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37685 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
ЗСУ досі використовують рідкісні танки, а рф могла отримати новий "Шахед" для ударів по Україні

Київ • УНН

 • 3372 перегляди

Українські військові посилили захист танків M-55S та Т-64БМ2. Росія ймовірно оснащує дрони Шахед радіолокаційними головками для атак на радари ППО.

ЗСУ досі використовують рідкісні танки, а рф могла отримати новий "Шахед" для ударів по Україні

У Силах оборони України продовжують використовувати рідкісні зразки бронетехніки, зокрема модернізовані танки M-55S та Т-64БМ2, а росія, ймовірно, почала застосовувати нову версію "Шахеда". Також цього тижня з’явилися нові сигнали щодо розвитку ППО в регіоні, про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Однією з помітних тем тижня стали танки, які залишаються в строю попри свою обмежену кількість. Зокрема, у публічному просторі знову засвітилися словенські M-55S, які Україна отримала лише 28 одиниць. На нових фото видно, що машини отримали додатковий захист у вигляді блоків "Контакт-1" та захисних конструкцій від дронів.

Також увагу привернув український Т-64БМ2, який продовжує використовуватися в бойових підрозділах. Військові повідомили про покращення машини, а серед деталей обговорюється ймовірне використання елементів від "Оплота".

Що нового по "Шахедах"

Окрему увагу цього тижня привернула поява фото, які можуть свідчити про оснащення російських дронів типу "Шахед"/"Герань" пасивною радіолокаційною головкою самонаведення.

Якщо ця інформація підтвердиться, це означатиме новий рівень загрози для України, зокрема для роботи радарів і засобів ППО.

Що ще важливого

Ще одна помітна тема – розвиток протиповітряної оборони у сусідів України. Зокрема, Польща продовжує працювати над локалізацією виробництва британських зенітних ракет CAMM-ER для своєї системи Narew.

Крім того, з’явилася інформація, що Південна Корея могла передати ОАЕ вже третій комплекс KM-SAM II, який нібито добре показав себе проти іранських балістичних ракет. На цьому тлі питання посилення української ППО такими системами знову опинилося в центрі уваги.

Степан Гафтко

