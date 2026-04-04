Колапс неминучий: у рф масово виходять з ладу дата-центри через зношену техніку

На росії почався масовий розвал інфраструктури дата-центрів: застаріле обладнання масово виходить з ладу, а через санкції та витрати на війну проти України рф фактично втратила здатність оперативно й повноцінно його замінювати, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як повідомили у розвідці, за останні пів року різко зросла кількість аварій у невеликих комерційних ЦОД (центрів обробки даних) і на локальних ІТ-майданчиках компаній. Ідеться про масштабну хвилю збоїв, спричинену банальним зношенням техніки, якій уже 10–15 років. Критичні елементи інфраструктури – акумулятори в системах безперебійного живлення, дизель-генератори, системи охолодження – досягають межі ресурсу й виходять з ладу.

За оцінками учасників ринку, проблема вже зачепила близько 20% комерційних дата-центрів. Наслідки можуть бути послідовними: від зупинки виробництва й логістичних збоїв до відмов фінансових сервісів і масових відключень цифрових систем.

Спроби імпортозаміщення вбачаються як вимушений компроміс. Китайські та локальні аналоги не завжди сумісні з наявною інфраструктурою й часто поступаються за надійністю, що лише підвищує ризик нових аварій. Водночас у багатьох компаній просто немає коштів на масштабну модернізацію, бо бюджети урізані, а витрати постійно зростають. Така ж ситуація і з оптоволоконними мережами, які прокладали ще на початку 2000-х. У 2025 році гарантійний термін сплив у більшої частини магістральних кабелів на напрямку "захід–схід" - йдеться у повідомленні.

У підсумку росія змушена працювати на зношеному обладнанні, шукати сумнівні обхідні рішення й відкладати неминучий колапс щоразу на трохи довше, але щоразу з більшими ризиками, резюмували у розвідці.