Колапс неминучий: у рф масово виходять з ладу дата-центри через зношену техніку

5 квітня, 11:39 • 29842 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 79572 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 90407 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 109428 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 94638 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 99037 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51742 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 106788 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37292 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 86618 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Популярнi новини
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти5 квітня, 19:15 • 7698 перегляди
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС5 квітня, 19:25 • 10222 перегляди
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 8874 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 6392 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 8242 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 90410 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 99038 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 106789 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 86620 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 85979 перегляди
Колапс неминучий: у рф масово виходять з ладу дата-центри через зношену техніку

Київ • УНН

 • 15704 перегляди

Через санкції та війну 20% комерційних ЦОД рф опинилися на межі колапсу. Застаріла техніка масово виходить з ладу без можливості повноцінної заміни.

На росії почався масовий розвал інфраструктури дата-центрів: застаріле обладнання масово виходить з ладу, а через санкції та витрати на війну проти України рф фактично втратила здатність оперативно й повноцінно його замінювати, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як повідомили у розвідці, за останні пів року різко зросла кількість аварій у невеликих комерційних ЦОД (центрів обробки даних) і на локальних ІТ-майданчиках компаній. Ідеться про масштабну хвилю збоїв, спричинену банальним зношенням техніки, якій уже 10–15 років. Критичні елементи інфраструктури – акумулятори в системах безперебійного живлення, дизель-генератори, системи охолодження – досягають межі ресурсу й виходять з ладу.

У рф щонайменше 300 тисяч підприємств можуть не пережити 2026-й через податки та війну - розвідка03.04.26, 16:38 • 3673 перегляди

За оцінками учасників ринку, проблема вже зачепила близько 20% комерційних дата-центрів. Наслідки можуть бути послідовними: від зупинки виробництва й логістичних збоїв до відмов фінансових сервісів і масових відключень цифрових систем.

Спроби імпортозаміщення вбачаються як вимушений компроміс. Китайські та локальні аналоги не завжди сумісні з наявною інфраструктурою й часто поступаються за надійністю, що лише підвищує ризик нових аварій. Водночас у багатьох компаній просто немає коштів на масштабну модернізацію, бо бюджети урізані, а витрати постійно зростають. Така ж ситуація і з оптоволоконними мережами, які прокладали ще на початку 2000-х. У 2025 році гарантійний термін сплив у більшої частини магістральних кабелів на напрямку "захід–схід" 

- йдеться у повідомленні.

росіяни масово здають майно в ломбарди через брак коштів та високі ставки - розвідка02.04.26, 07:31 • 4745 переглядiв

У підсумку росія змушена працювати на зношеному обладнанні, шукати сумнівні обхідні рішення й відкладати неминучий колапс щоразу на трохи довше, але щоразу з більшими ризиками, резюмували у розвідці.

