Коллапс неизбежен: в рф массово выходят из строя дата-центры из-за изношенной техники
Из-за санкций и войны 20% коммерческих ЦОД рф оказались на грани коллапса. Устаревшая техника массово выходит из строя без возможности полноценной замены.
В россии начался массовый развал инфраструктуры дата-центров: устаревшее оборудование массово выходит из строя, а из-за санкций и расходов на войну против Украины рф фактически потеряла способность оперативно и полноценно его заменять, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Детали
Как сообщили в разведке, за последние полгода резко возросло количество аварий в небольших коммерческих ЦОД (центрах обработки данных) и на локальных ИТ-площадках компаний. Речь идет о масштабной волне сбоев, вызванной банальным износом техники, которой уже 10–15 лет. Критические элементы инфраструктуры – аккумуляторы в системах бесперебойного питания, дизель-генераторы, системы охлаждения – достигают предела ресурса и выходят из строя.
По оценкам участников рынка, проблема уже затронула около 20% коммерческих дата-центров. Последствия могут быть последовательными: от остановки производства и логистических сбоев до отказов финансовых сервисов и массовых отключений цифровых систем.
Попытки импортозамещения видятся как вынужденный компромисс. Китайские и локальные аналоги не всегда совместимы с существующей инфраструктурой и часто уступают по надежности, что лишь повышает риск новых аварий. В то же время у многих компаний просто нет средств на масштабную модернизацию, потому что бюджеты урезаны, а расходы постоянно растут. Такая же ситуация и с оптоволоконными сетями, которые прокладывали еще в начале 2000-х. В 2025 году гарантийный срок истек у большей части магистральных кабелей на направлении "запад–восток"
В итоге россия вынуждена работать на изношенном оборудовании, искать сомнительные обходные решения и откладывать неизбежный коллапс каждый раз на чуть дольше, но каждый раз с большими рисками, резюмировали в разведке.