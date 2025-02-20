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Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 107745 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

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Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Всемирный день социальной справедливости, День толстовки с капюшоном: что еще празднуют 20 февраля

Всемирный день социальной справедливости, День толстовки с капюшоном: что еще празднуют 20 февраля

Киев  •  УНН

 • 5127 просмотра

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20 февраля мир отмечает Всемирный день социальной справедливости и другие важные праздники. Среди них - День толстовки с капюшоном, День курения трубки и День кинооператора и фотографа.

Сегодня, 20 февраля, отмечается Всемирный день социальной справедливости. Этот праздник стал важной возможностью для привлечения внимания к проблемам бедности, дискриминации, нарушений прав человека и неравенства в обществе, пишет УНН.

Детали 

20 февраля в Украине отмечают Всемирный день социальной справедливости, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 года. Этот день ежегодно отмечается с 2009 года, а в Украине празднуется с 2011 года по инициативе Федерации профсоюзов Украины и в соответствии с Указом Президента Украины.

Социальная справедливость является одной из основных ценностей общества, которая обеспечивает его стабильность и благополучие. Однако, к сожалению, для многих людей в мире социальная справедливость все еще остается недостижимой. Бедность, голод, дискриминация и нарушения прав человека оставляют серьезный след на моральном положении общества.

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20 февраля также отмечается Международный день курения трубки, который объединяет людей, являющихся приверженцами этой древней традиции. Основанный праздник в 2008 году, этот день стал поводом для поклонников курения трубки по всему миру отметить не только саму привычку, но и ее историю, насчитывающую более 5000 лет. Курение трубки - это не просто традиция, а целая культура, имеющая большое значение в разных странах, в частности в Украине, где оно было популярным среди казаков. День курения трубки также является символом взаимоуважения, дружбы и братства среди его сторонников.

В Минздраве заявили, что реклама о "меньшем вреде" электронных сигарет - манипуляция06.02.25, 15:15 • 50461 просмотр

20 февраля отмечается День «Полюби свое домашнее животное» - праздник, который напоминает нам о важности заботы и любви к нашим четвероногим друзьям. Этот день призван повысить осведомленность о важности эмоционального и физического благополучия домашних животных и напомнить об ответственности за тех, кого приручили.

Многие люди в этот день организовывают дополнительные прогулки, дарят подарки или просто проводят больше времени с теми, кто приносит радость в их жизнь.

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В Италии судят врача за спасение кота05.02.25, 23:38 • 33040 просмотров

20 февраля также празднуют День толстовки с капюшоном. Толстовка с капюшоном - это не только удобный и стильный выбор для холодного времени года, но и символ комфорта. Независимо от того, зима на улице или идет дождь, этот предмет одежды добавляет тепла и защищает от непогоды.

Толстовка с капюшоном имеет интересную историю, которая отражает изменения как в обществе, так и в моде. Толстовку в 1930-х годах разработала американская компания Champion для рабочих на складах в холодном Нью-Йорке. Однако корни капюшона как элемента одежды значительно глубже.

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить19.02.25, 09:13 • 187029 просмотров

Само слово «капюшон» происходит от староанглийского «hōd», которое является родственником современного английского «hat» (шляпа). Однако, идея защитного головного убора на самом деле возникла еще в Средневековье, когда монахи носили длинные туники с капюшонами, которые защищали их от холода и непогоды. Капюшоны стали важной частью одежды путешественников, рабочих, а также плащей, которые использовали для защиты от дождя и ветра. Они не только сохраняли тепло, но и служили важным практическим элементом, помогая скрыть лицо во время неблагоприятной погоды.

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании18.02.25, 15:55 • 137902 просмотра

Каждый год 20 февраля мир отмечает Международный день кинооператора и фотографа, чествуя их вклад в сохранение истории и культуры через объектив камеры.

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Этот праздник подчеркивает важную роль этих профессий в журналистике, ведь каждый снимок или кадр несет не только информацию, но и эмоции, атмосферу и идеи.

Кинооператоры и фотографы - это мастера, которые умеют оказаться в нужный момент и запечатлеть мгновение, которое становится частью истории. Они работают как в мирное время, так и в условиях экстремальных событий, часто рискуя собственной жизнью ради правды. Их работа позволяет нам увидеть мир таким, какой он есть, через объектив, который становится средством выражения и документирования реальности.

Венгрия заблокировала введение санкций ЕС против главы рпц кирилла - Сийярто19.02.25, 13:21 • 107756 просмотров

Православная церковь в этот день чтит память святого преподобного Льва, епископа Катанского.

Святой Лев родился около 720 года в Равенне, что на территории Византийской империи. Он избрал путь служения Богу, стал монахом, а затем - архидиаконом в епископстве Реджио. В 765 году после смерти епископа Савина его избрали епископом города Катания на Сицилии.

Лев был известен своей заботой о нуждающихся: он помогал сиротам, бедным, вдовам и больным, обеспечивая их едой, одеждой и лекарствами. Его молитвы даровали людям исцеление.

Святой Лев Катанский отошел в вечность 20 февраля 789 года. Его мощи хранятся в Риме, а память о его добрых делах и чудесах живет до сих пор

Именины в этот день по новому календарю отмечают: Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Николай, Сергей, Федор, Ярослав.

Алина Волянская

Алина Волянская

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