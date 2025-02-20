Всемирный день социальной справедливости, День толстовки с капюшоном: что еще празднуют 20 февраля
Киев • УНН
20 февраля мир отмечает Всемирный день социальной справедливости и другие важные праздники. Среди них - День толстовки с капюшоном, День курения трубки и День кинооператора и фотографа.
Сегодня, 20 февраля, отмечается Всемирный день социальной справедливости. Этот праздник стал важной возможностью для привлечения внимания к проблемам бедности, дискриминации, нарушений прав человека и неравенства в обществе, пишет УНН.
Детали
20 февраля в Украине отмечают Всемирный день социальной справедливости, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 года. Этот день ежегодно отмечается с 2009 года, а в Украине празднуется с 2011 года по инициативе Федерации профсоюзов Украины и в соответствии с Указом Президента Украины.
Социальная справедливость является одной из основных ценностей общества, которая обеспечивает его стабильность и благополучие. Однако, к сожалению, для многих людей в мире социальная справедливость все еще остается недостижимой. Бедность, голод, дискриминация и нарушения прав человека оставляют серьезный след на моральном положении общества.
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20 февраля также отмечается Международный день курения трубки, который объединяет людей, являющихся приверженцами этой древней традиции. Основанный праздник в 2008 году, этот день стал поводом для поклонников курения трубки по всему миру отметить не только саму привычку, но и ее историю, насчитывающую более 5000 лет. Курение трубки - это не просто традиция, а целая культура, имеющая большое значение в разных странах, в частности в Украине, где оно было популярным среди казаков. День курения трубки также является символом взаимоуважения, дружбы и братства среди его сторонников.
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20 февраля отмечается День «Полюби свое домашнее животное» - праздник, который напоминает нам о важности заботы и любви к нашим четвероногим друзьям. Этот день призван повысить осведомленность о важности эмоционального и физического благополучия домашних животных и напомнить об ответственности за тех, кого приручили.
Многие люди в этот день организовывают дополнительные прогулки, дарят подарки или просто проводят больше времени с теми, кто приносит радость в их жизнь.
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20 февраля также празднуют День толстовки с капюшоном. Толстовка с капюшоном - это не только удобный и стильный выбор для холодного времени года, но и символ комфорта. Независимо от того, зима на улице или идет дождь, этот предмет одежды добавляет тепла и защищает от непогоды.
Толстовка с капюшоном имеет интересную историю, которая отражает изменения как в обществе, так и в моде. Толстовку в 1930-х годах разработала американская компания Champion для рабочих на складах в холодном Нью-Йорке. Однако корни капюшона как элемента одежды значительно глубже.
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Само слово «капюшон» происходит от староанглийского «hōd», которое является родственником современного английского «hat» (шляпа). Однако, идея защитного головного убора на самом деле возникла еще в Средневековье, когда монахи носили длинные туники с капюшонами, которые защищали их от холода и непогоды. Капюшоны стали важной частью одежды путешественников, рабочих, а также плащей, которые использовали для защиты от дождя и ветра. Они не только сохраняли тепло, но и служили важным практическим элементом, помогая скрыть лицо во время неблагоприятной погоды.
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Каждый год 20 февраля мир отмечает Международный день кинооператора и фотографа, чествуя их вклад в сохранение истории и культуры через объектив камеры.
Этот праздник подчеркивает важную роль этих профессий в журналистике, ведь каждый снимок или кадр несет не только информацию, но и эмоции, атмосферу и идеи.
Кинооператоры и фотографы - это мастера, которые умеют оказаться в нужный момент и запечатлеть мгновение, которое становится частью истории. Они работают как в мирное время, так и в условиях экстремальных событий, часто рискуя собственной жизнью ради правды. Их работа позволяет нам увидеть мир таким, какой он есть, через объектив, который становится средством выражения и документирования реальности.
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Православная церковь в этот день чтит память святого преподобного Льва, епископа Катанского.
Святой Лев родился около 720 года в Равенне, что на территории Византийской империи. Он избрал путь служения Богу, стал монахом, а затем - архидиаконом в епископстве Реджио. В 765 году после смерти епископа Савина его избрали епископом города Катания на Сицилии.
Лев был известен своей заботой о нуждающихся: он помогал сиротам, бедным, вдовам и больным, обеспечивая их едой, одеждой и лекарствами. Его молитвы даровали людям исцеление.
Святой Лев Катанский отошел в вечность 20 февраля 789 года. Его мощи хранятся в Риме, а память о его добрых делах и чудесах живет до сих пор
Именины в этот день по новому календарю отмечают: Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Николай, Сергей, Федор, Ярослав.