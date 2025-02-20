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Всесвітній день соціальної справедливості, День толстовки з капюшоном: що ще святкують 20 лютого

Всесвітній день соціальної справедливості, День толстовки з капюшоном: що ще святкують 20 лютого

Київ • УНН

 • 27081 перегляди

20 лютого світ відзначає Всесвітній день соціальної справедливості та інші важливі свята. Серед них - День толстовки з капюшоном, День куріння люльки та День кінооператора і фотографа.

Сьогодні, 20 лютого, відзначається Всесвітній день соціальної справедливості. Це свято стало важливою нагодою для привернення уваги до проблем бідності, дискримінації, порушень прав людини та нерівності в суспільстві, пише УНН.

Деталі 

20 лютого в Україні відзначають Всесвітній день соціальної справедливості, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 26 листопада 2007 року. Цей день щорічно відзначається з 2009 року, а в Україні святкується з 2011 року за ініціативи Федерації профспілок України та відповідно до Указу Президента України.

Соціальна справедливість є однією з основних цінностей суспільства, яка забезпечує його стабільність і благополуччя. Проте, на жаль, для багатьох людей у світі соціальна справедливість все ще залишається недосяжною. Бідність, голод, дискримінація та порушення прав людини залишають серйозний слід на моральному становищі суспільства.

Реформа МСЕК: гучна назва чи реальні зміни?15.10.24, 10:15 • 161170 переглядiв

20 лютого також відзначається Міжнародний день куріння люльки, який об’єднує людей, які є прихильниками цієї давньою традиції. Засноване свято у 2008 році, цей день став нагодою для шанувальників куріння люльки по всьому світу відзначити не тільки саму звичку, а й її історію, що налічує більше 5000 років. Куріння люльки – це не просто традиція, а ціла культура, що має велике значення в різних країнах, зокрема в Україні, де воно було популярним серед козаків. День куріння люльки також є символом взаємоповаги, дружби та братерства серед його прихильників.

У МОЗ заявили, що реклама про "меншу шкоду" електронних сигарет – маніпуляція06.02.25, 15:15 • 50657 переглядiв

20 лютого відзначається День "Полюби свою домашню тварину" — свято, яке нагадує нам про важливість турботи та любові до наших чотирилапих друзів. Цей день покликаний підвищити обізнаність про важливість емоційного та фізичного благополуччя домашніх тварин і нагадати про відповідальність за тих, кого приручили.

Багато людей в цей день організовують додаткові прогулянки, дарують подарунки або просто проводять більше часу з тими, хто приносить радість у їхнє життя.

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В Італії судять лікаря за порятунок кота05.02.25, 23:38 • 33235 переглядiв

20 лютого також святкують День толстовки з капюшоном. Толстовка з капюшоном – це не лише зручний і стильний вибір для холодної пори року, а й символ комфорту. Незалежно від того, чи зима на вулиці, чи йде дощ, цей предмет одягу додає тепла та захищає від непогоди.

Толстовка з капюшоном має цікаву історію, яка відображає зміни як в суспільстві, так і в моді. Толстовку у 1930-х роках розробила американська компанія Champion для робітників на складах у холодному Нью-Йорку. Однак коріння капюшона як елемента одягу значно глибше.

Масниця-2025: як святкувати та які смаколики готувати19.02.25, 09:13 • 225306 переглядiв

Саме слово "капюшон" походить від староанглійського "hōd", яке є родичем сучасного англійського "hat" (капелюх). Однак, ідея захисного головного убору насправді виникла ще в Середньовіччі, коли ченці носили довгі туніки з капюшонами, які захищали їх від холоду і негоди. Капюшони стали важливою частиною одягу мандрівників, робітників, а також плащів, які використовували для захисту від дощу та вітру. Вони не лише зберігали тепло, але й служили важливим практичним елементом, допомагаючи приховати обличчя під час несприятливої погоди.

Фільм "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" встановив рекорд романтичних комедій у Великій Британії18.02.25, 15:55 • 139921 перегляд

Щороку 20 лютого світ відзначає Міжнародний день кінооператора і фотографа, вшановуючи їхній внесок у збереження історії та культури через об’єктив камери.

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Це свято підкреслює важливу роль цих професій у журналістиці, адже кожен знімок або кадр несе не лише інформацію, а й емоції, атмосферу та ідеї.

Кінооператори та фотографи – це майстри, які вміють опинитися в потрібний момент і зафіксувати мить, що стає частиною історії. Вони працюють як у мирний час, так і в умовах екстремальних подій, часто ризикуючи власним життям заради правди. Їхня робота дозволяє нам побачити світ таким, яким він є, через об’єктив, що стає засобом вираження та документування реальності.

Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила - Сійярто19.02.25, 13:21 • 108219 переглядiв

Православна церква в цей день вшановує пам’ять святого преподобного Льва, єпископа Катанського.

Святий Лев народився близько 720 року в Равенні, що на території Візантійської імперії. Він обрав шлях служіння Богу, став ченцем, а згодом – архідіаконом у єпископстві Реджіо. У 765 році після смерті єпископа Савіна його обрали єпископом міста Катанія на Сицилії.

Лев був відомий своєю турботою про нужденних: він допомагав сиротам, бідним, вдовам і хворим, забезпечуючи їх їжею, одягом і ліками. Його молитви дарували людям зцілення.

Святий Лев Катанський відійшов у вічність 20 лютого 789 року. Його мощі зберігаються в Римі, а пам’ять про його добрі справи й чудеса живе й досі

Іменини в цей день за новим календарем відзначають: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Микола, Сергій, Федір, Ярослав.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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