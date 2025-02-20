Всесвітній день соціальної справедливості, День толстовки з капюшоном: що ще святкують 20 лютого

Сьогодні, 20 лютого, відзначається Всесвітній день соціальної справедливості. Це свято стало важливою нагодою для привернення уваги до проблем бідності, дискримінації, порушень прав людини та нерівності в суспільстві, пише УНН.

Деталі

20 лютого в Україні відзначають Всесвітній день соціальної справедливості, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 26 листопада 2007 року. Цей день щорічно відзначається з 2009 року, а в Україні святкується з 2011 року за ініціативи Федерації профспілок України та відповідно до Указу Президента України.

Соціальна справедливість є однією з основних цінностей суспільства, яка забезпечує його стабільність і благополуччя. Проте, на жаль, для багатьох людей у світі соціальна справедливість все ще залишається недосяжною. Бідність, голод, дискримінація та порушення прав людини залишають серйозний слід на моральному становищі суспільства.

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20 лютого також відзначається Міжнародний день куріння люльки, який об’єднує людей, які є прихильниками цієї давньою традиції. Засноване свято у 2008 році, цей день став нагодою для шанувальників куріння люльки по всьому світу відзначити не тільки саму звичку, а й її історію, що налічує більше 5000 років. Куріння люльки – це не просто традиція, а ціла культура, що має велике значення в різних країнах, зокрема в Україні, де воно було популярним серед козаків. День куріння люльки також є символом взаємоповаги, дружби та братерства серед його прихильників.

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20 лютого відзначається День "Полюби свою домашню тварину" — свято, яке нагадує нам про важливість турботи та любові до наших чотирилапих друзів. Цей день покликаний підвищити обізнаність про важливість емоційного та фізичного благополуччя домашніх тварин і нагадати про відповідальність за тих, кого приручили.

Багато людей в цей день організовують додаткові прогулянки, дарують подарунки або просто проводять більше часу з тими, хто приносить радість у їхнє життя.

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20 лютого також святкують День толстовки з капюшоном. Толстовка з капюшоном – це не лише зручний і стильний вибір для холодної пори року, а й символ комфорту. Незалежно від того, чи зима на вулиці, чи йде дощ, цей предмет одягу додає тепла та захищає від непогоди.

Толстовка з капюшоном має цікаву історію, яка відображає зміни як в суспільстві, так і в моді. Толстовку у 1930-х роках розробила американська компанія Champion для робітників на складах у холодному Нью-Йорку. Однак коріння капюшона як елемента одягу значно глибше.

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Саме слово "капюшон" походить від староанглійського "hōd", яке є родичем сучасного англійського "hat" (капелюх). Однак, ідея захисного головного убору насправді виникла ще в Середньовіччі, коли ченці носили довгі туніки з капюшонами, які захищали їх від холоду і негоди. Капюшони стали важливою частиною одягу мандрівників, робітників, а також плащів, які використовували для захисту від дощу та вітру. Вони не лише зберігали тепло, але й служили важливим практичним елементом, допомагаючи приховати обличчя під час несприятливої погоди.

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Щороку 20 лютого світ відзначає Міжнародний день кінооператора і фотографа, вшановуючи їхній внесок у збереження історії та культури через об’єктив камери.

Це свято підкреслює важливу роль цих професій у журналістиці, адже кожен знімок або кадр несе не лише інформацію, а й емоції, атмосферу та ідеї.

Кінооператори та фотографи – це майстри, які вміють опинитися в потрібний момент і зафіксувати мить, що стає частиною історії. Вони працюють як у мирний час, так і в умовах екстремальних подій, часто ризикуючи власним життям заради правди. Їхня робота дозволяє нам побачити світ таким, яким він є, через об’єктив, що стає засобом вираження та документування реальності.

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Православна церква в цей день вшановує пам’ять святого преподобного Льва, єпископа Катанського.

Святий Лев народився близько 720 року в Равенні, що на території Візантійської імперії. Він обрав шлях служіння Богу, став ченцем, а згодом – архідіаконом у єпископстві Реджіо. У 765 році після смерті єпископа Савіна його обрали єпископом міста Катанія на Сицилії.

Лев був відомий своєю турботою про нужденних: він допомагав сиротам, бідним, вдовам і хворим, забезпечуючи їх їжею, одягом і ліками. Його молитви дарували людям зцілення.

Святий Лев Катанський відійшов у вічність 20 лютого 789 року. Його мощі зберігаються в Римі, а пам’ять про його добрі справи й чудеса живе й досі

Іменини в цей день за новим календарем відзначають: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Микола, Сергій, Федір, Ярослав.