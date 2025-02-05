В Італії судять лікаря за порятунок кота

Італійський лікар Джанлука Фанеллі опинився під слідством після того, як зробив своїй кішці комп'ютерну томографію. Дане дослідження було обов'язковим перед проведенням операції, яка врятувала домашній улюблениці життя. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, кішка Джанлука Фанеллі на прізвисько Афіна впала з даху. Господар діяв оперативно і відвіз домашню улюбленицю до лікарні в Аості, де він працює завідувачем відділення радіології.

"Вона була між життям і смертю", - сказав Фанеллі. "Я знав, що врятувати її можна тільки швидким втручанням".

За три дні люди принесли дві тонни корму: як живе притулок для тварин "Best Friends", що був зруйнований ворожим обстрілом

Афіні зробили короткочасну комп'ютерну томографію, після чого Фанеллі провів їй пневмоторакальну операцію в ангіографічному відділенні. Однак, місцевий орган охорони здоров'я провів внутрішнє розслідування інциденту та передав справу прокурорам Аости.

На свій захист Фанеллі заявив, що користувався лікарняним обладнанням після закінчення робочого дня, коли всі заплановані на день рентгенівські знімки було виконано, а інших пацієнтів термінові аналізи не записали.

Обвинувачений додав, що готовий відшкодувати лікарні витрати.

Бути лікарем означає виконувати місію. Рухаюча сила — саме життя, яке тече в очах тих, хто довіряє себе твоїй турботі. І це життя тече у кожній живій істоті. Якби моя кішка померла, я б ніколи не зміг собі пробачити