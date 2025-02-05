В Італії судять лікаря за порятунок кота

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Завідувач відділення радіології в Аості опинився під слідством за використання лікарняного КТ для порятунку своєї кішки. Лікарю загрожує звинувачення у розтраті державних коштів, хоча він готовий відшкодувати витрати.

Італійський лікар Джанлука Фанеллі опинився під слідством після того, як зробив своїй кішці комп'ютерну томографію. Дане дослідження було обов'язковим перед проведенням операції, яка врятувала домашній улюблениці життя. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, кішка Джанлука Фанеллі на прізвисько Афіна впала з даху. Господар діяв оперативно і відвіз домашню улюбленицю до лікарні в Аості, де він працює завідувачем відділення радіології.

"Вона була між життям і смертю", - сказав Фанеллі. "Я знав, що врятувати її можна тільки швидким втручанням".

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Афіні зробили короткочасну комп'ютерну томографію, після чого Фанеллі провів їй пневмоторакальну операцію в ангіографічному відділенні. Однак, місцевий орган охорони здоров'я провів внутрішнє розслідування інциденту та передав справу прокурорам Аости.

Фанеллі можуть бути пред'явлені звинувачення у розтраті державних коштів та позбавленні пацієнтів основних послуг

- пише The Guardian.

На свій захист Фанеллі заявив, що користувався лікарняним обладнанням після закінчення робочого дня, коли всі заплановані на день рентгенівські знімки було виконано, а інших пацієнтів термінові аналізи не записали.

Мені шкода, якщо все це призвело до порушення правил

- сказав Фанеллі.

Обвинувачений додав, що готовий відшкодувати лікарні витрати. 

Бути лікарем означає виконувати місію. Рухаюча сила — саме життя, яке тече в очах тих, хто довіряє себе твоїй турботі. І це життя тече у кожній живій істоті. Якби моя кішка померла, я б ніколи не зміг собі пробачити

- пояснив Фінеллі.

За інформацією видання, кішка Афіна - одна з п'яти бездомних кішок, яких, за словами Фанеллі, він "врятував із вулиці та врятував від екстремальних умов".

Нагадаємо

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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