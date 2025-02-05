В Италии судят врача за спасение кота

Итальянский врач Джанлука Фанелли оказался под следствием после того, как сделал своей кошке компьютерную томографию. Данное исследование было обязательным перед проведением операции, которая спасла домашней любимице жизнь. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, кошка Джанлука Фанелли по кличке Афина упала с крыши. Хозяин действовал оперативно и отвез домашнюю любимицу в больницу в Аости, где он работает заведующим отделением радиологии.

"Она была между жизнью и смертью", - сказал Фанелли. "Я знал, что спасти ее можно только быстрым вмешательством".

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Афине сделали кратковременную компьютерную томографию, после чего Фанелли провел ей пневмоторакальную операцию в ангиографическом отделении. Однако, местный орган здравоохранения провел внутреннее расследование инцидента и передал дело прокурорам Аосты.

Фанелли могут быть предъявлены обвинения в растрате государственных средств и лишении пациентов основных услуг - пишет The Guardian.

В свою защиту Фанелли заявил, что пользовался больничным оборудованием после окончания рабочего дня, когда все запланированные на день рентгеновские снимки были выполнены, а других пациентов срочные анализы не записали.

Мне жаль, если все это привело к нарушению правил - сказал Фанелли.

Обвиняемый добавил, что готов возместить больнице расходы.

Быть врачом означает выполнять миссию. Движущая сила - сама жизнь, которая течет в глазах тех, кто доверяет себя твоей заботе. И эта жизнь течет в каждом живом существе. Если бы моя кошка умерла, я бы никогда не смог себе простить - объяснил Финелли.

По информации издания, кошка Афина - одна из пяти бездомных кошек, которых, по словам Фанелли, он "спас с улицы и спас от экстремальных условий".

Напомним

Разрушенный российскими обстрелами приют "Best Friends" восстанавливается и принимает животных со всей Украины. Зооволонтеры призывают к помощи и рассказывают о возможности взять животное из приюта.

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