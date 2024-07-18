Зооволонтеры живут ради животных. И помощь, которую они оказывают, удается реализовывать на грани их возможностей. Однако украинцы не забывают о братьях наших меньших. О примерах такой помощи, а также о том, как сейчас живет приют "Best Friends", который был практически полностью разрушен российскими обстрелами, в эфире национального телемарафона рассказала соучредитель приюта, заместитель главного редактора ИА УНН Анастасия Дайнод.

В марте 2022 года приют для животных "Best Friends", расположенный в Киевской области неподалеку Макарова - в селе Фасова, был разрушен вражеским авиаударом.

"В приюте тогда погибло 260 котов и более сотни собак. Весь приют сгорел. К счастью, люди, работники приюта, выжили. Но много животных сгорело. Приют был разрушен до основания", - рассказала Анастасия.

Сейчас приют частично восстановлен и продолжает расширяться. Там живет 900 собак и 350 кошек. По словам Анастасии, приют принимает животных со всей Украины.

"Очень много историй, когда военные звонят и говорят - мы здесь в очень плохих условиях, у нас есть собака или кот, пожалуйста, помогите. И сердце развивается. Наши защитники в этот момент думают не только за себя", - говорит зооволонтерка.

Принимал, тогда уже частично восстановленный приют, и животных, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Анастасия Дайнод рассказала, что тогда люди по "пачке-две" за три дня передали в приют две тонны кормов для хвостиков.

"Вот такие украинцы крутые", - говорит волонтер. Но помощь нужна постоянно.

"Зооволонтеры существуют для животных, они на пределе своих возможностей, почти все волонтеры закладывают свои деньги", - рассказала соучредитель приюта „Best Friends". Она также констатировала, что приюты переполнены. И на сегодня приют "Best Friends" прилагает максимум усилий для расширения, чтобы была возможность приютить большее количество четвероногих, которые в этом нуждаются.

В частности, в приюте возводятся вольеры для собак - только один такой вольер стоит 66 тысяч гривен. А в целом содержание приюта достигает 17 тысяч долларов в месяц. Информацию о потребностях приюта и реквизиты для помощи можно найти на странице "Best Friends".

Кроме финансовой помощи вы можете, например, посетить приют и выгулять животное. Те животные, к которым допускают посетителей, вакцинированы и прошли адаптацию.

"Если вы хотите - вы можете приезжать и просто выгуливать. У нас приют возле леса - можете даже в лес с ними сходить. И к нам приезжают семьи с детьми, и целый день проводят. А деток мы допускаем в вольер к щенкам. Такую пушистую терапию вы тоже можете получить", - говорит зооволонтерка.

Если же вы размышляете взять животное из приюта, то помните - это ответственность, но и огромное счастье.

На эфир Анастасия Дайнод пришла с двумя своими домашними любимцами - собачкой Бро и рыжим котиком Симбой. Как говорит зооволонтер - оба "выпускники" приюта "Best Friends".

"Вот Бро - прекрасная замечательная собака, настоящий друг. Ему 5 лет. Симбочке только год. Они живут у меня и я принесла показать их вам, потому что я знаю, что многие люди боятся брать животных. Вы боитесь, что они могут оказаться с плохим настроением, что могут быть плохо адаптированы, что у них могут вылезти сопутствующие болезни. К сожалению, это так, но посмотрите сколько классных случаев, когда вы берете собаку - а она оказывается лучшим другом и вашей опорой в такие, в прямом смысле, темные времена в нашей стране", - считает зооволонтер.

Своим примером она демонстрирует, что порода и родословные - не главное для любви и радости. А еще, что даже животное, которому нанесли много боли и страданий, может дарить любовь и радость.

"Он (кот Симба - ред.) был избит людьми, у него был разломан таз, его нашли волонтеры нашего приюта, он попал в клинику, а дальше я его увидела и забрала домой. Хвостик у него ампутирован, чем он напоминает сейчас очень породистого котика. Как видите на примере котика из приюта - не надо бояться животных с улицы, не надо бояться брать животных из приютов", - говорит Анастасия, демонстрируя активного и ласкового рыжего котика.

Волонтер говорит, что можно выбрать животное, например на странице приюта в Инстаграм и обратиться к администрации. Но придется ответить на ряд вопросов, которые продемонстрируют ваши намерения и уровень ответственности, которую вы готовы нести за животное. Все хвостики в приюте проходят медицинский осмотр и соответствующую их возрасту и особенностям ветеринарную обработку.