Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила - Сійярто

Європейський Союз знову хотів ввести санкції проти предстоятеля російської православної церкви кирила, але цьому завадила Угорщина. Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ і торгівлі цієї країни Петер Сійярто, пише УНН.

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За словами політика, новий пакет санкцій проти рф містить "більше полегшення для Угорщини", - наприклад, дозволяє використовувати в Угорщині продукти, отримані з російської сирої нафти.

Вони знову хотіли накласти санкції на патріарха кирила, ми цьому запобігли, тому що якщо ми вносимо церковних лідерів у санкційний список, ми втрачаємо можливість для самих церков бути посередниками для миру, - зазначив Сійярто.

Він також повідомив, що Уготрщина заблокувала внесенню до санкційного списку олімпійського комітету рф та двох російських футбольних клубів.

Тому що це було б глузуванням з механізму роботи всього Європейського Союзу, якби люди у віддалених куточках світу прочитали, що Євросоюз вводить санкції проти російських футбольних команд через війну в Україні, - вважає угорський прем’єр.

Нагадаємо

27 країн ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти росії. Він спрямований на алюмінієву галузь та експорт нафти. Обмеження торкнуться 13 банків, 73 танкерів "тіньового флоту" та російської алюмінієвої продукції.