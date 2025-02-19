Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила - Сійярто
Київ • УНН
Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила. Сійярто пояснив це необхідністю зберегти можливість церков бути посередниками миру.
Європейський Союз знову хотів ввести санкції проти предстоятеля російської православної церкви кирила, але цьому завадила Угорщина. Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ і торгівлі цієї країни Петер Сійярто, пише УНН.
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За словами політика, новий пакет санкцій проти рф містить "більше полегшення для Угорщини", - наприклад, дозволяє використовувати в Угорщині продукти, отримані з російської сирої нафти.
Вони знову хотіли накласти санкції на патріарха кирила, ми цьому запобігли, тому що якщо ми вносимо церковних лідерів у санкційний список, ми втрачаємо можливість для самих церков бути посередниками для миру,
Він також повідомив, що Уготрщина заблокувала внесенню до санкційного списку олімпійського комітету рф та двох російських футбольних клубів.
Тому що це було б глузуванням з механізму роботи всього Європейського Союзу, якби люди у віддалених куточках світу прочитали, що Євросоюз вводить санкції проти російських футбольних команд через війну в Україні,
Нагадаємо
27 країн ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти росії. Він спрямований на алюмінієву галузь та експорт нафти. Обмеження торкнуться 13 банків, 73 танкерів "тіньового флоту" та російської алюмінієвої продукції.