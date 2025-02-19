Европейский Союз снова хотел ввести санкции против предстоятеля русской православной церкви Кирилла, но этому помешала Венгрия. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел и торговли этой страны Петер Сийярто, пишет УНН.

Детали

По словам политика, новый пакет санкций против рф содержит "больше облегчения для Венгрии", - например, позволяет использовать в Венгрии продукты, полученные из российской сырой нефти.

Они снова хотели наложить санкции на патриарха кирилла, мы это предотвратили, потому что если мы вносим церковных лидеров в санкционный список, мы теряем возможность для самих церквей быть посредниками для мира,

Он также сообщил, что Уготрщина заблокировала внесение в санкционный список олимпийского комитета рф и двух российских футбольных клубов.

Потому что это было бы насмешкой над механизмом работы всего Европейского Союза, если бы люди в отдаленных уголках мира прочитали, что Евросоюз вводит санкции против российских футбольных команд из-за войны в Украине,