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Венгрия заблокировала введение санкций ЕС против главы рпц кирилла - Сийярто

Венгрия заблокировала введение санкций ЕС против главы рпц кирилла - Сийярто

Киев  •  УНН

 • 105286 просмотра

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Венгрия заблокировала введение санкций ЕС против главы рпц кирилла. Сийярто объяснил это необходимостью сохранить возможность церквей быть посредниками мира.

Европейский Союз снова хотел ввести санкции против предстоятеля русской православной церкви Кирилла, но этому помешала Венгрия. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел и торговли этой страны Петер Сийярто, пишет УНН.

Детали

По словам политика, новый пакет санкций против рф содержит "больше облегчения для Венгрии", - например, позволяет использовать в Венгрии продукты, полученные из российской сырой нефти.

Они снова хотели наложить санкции на патриарха кирилла, мы это предотвратили, потому что если мы вносим церковных лидеров в санкционный список, мы теряем возможность для самих церквей быть посредниками для мира,

- отметил Сийярто.

Он также сообщил, что Уготрщина заблокировала внесение в санкционный список олимпийского комитета рф и двух российских футбольных клубов.

Потому что это было бы насмешкой над механизмом работы всего Европейского Союза, если бы люди в отдаленных уголках мира прочитали, что Евросоюз вводит санкции против российских футбольных команд из-за войны в Украине,

- считает венгерский премьер.

Напомним

27 стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против россии. Он направлен на алюминиевую отрасль и экспорт нефти. Ограничения коснутся 13 банков, 73 танкеров "теневого флота" и российской алюминиевой продукции.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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