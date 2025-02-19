Алюміній, "тіньовий флот", банки: FT дізналася деталі 16-го пакету санкцій ЄС проти рф

Новий узгоджений пакет санкцій ЄС проти росії націлений на алюмінієву промисловість країни і посилює обмеження на експорт нафти, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Столиці ЄС погодили новий пакет санкцій проти росії, на тлі того, як Брюссель обіцяє посилити тиск на москву та підтримати Київ, незважаючи на переговори під проводом США щодо припинення війни в Україні", - пише видання.

16-й пакет санкцій блоку проти росії з моменту початку повномасштабної війни, як повідомляється, "націлений на алюмінієву промисловість країни і посилює обмеження на експорт нафти".

Санкції, як вказано, націлені на ще 13 банків, ще 73 так званих танкери "тіньового флоту", які використовуються москвою для експорту сирої нафти, та передбачають "поетапну" заборону на купівлю країнами ЄС певних видів російської алюмінієвої продукції, за словами людей, поінформованих про його зміст.

Пакет, який, за словами людей, був схвалений послами всіх 27 країн ЄС у середу вранці, також націлений на більшу кількість осіб та компаній, які, як вважають, допомагають росії вести війну проти України.

ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти рф - ЗМІ