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Алюминий, "теневой флот", банки: FT узнала детали 16-го пакета санкций ЕС против рф

Алюминий, "теневой флот", банки: FT узнала детали 16-го пакета санкций ЕС против рф

Киев  •  УНН

 • 5772 просмотра

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27 стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, направленный на алюминиевую отрасль и экспорт нефти. Ограничения коснутся 13 банков, 73 танкеров «теневого флота» и российской алюминиевой продукции.

Новый согласованный пакет санкций ЕС против россии нацелен на алюминиевую промышленность страны и усиливает ограничения на экспорт нефти, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Столицы ЕС согласовали новый пакет санкций против россии, на фоне того, как Брюссель обещает усилить давление на москву и поддержать Киев, несмотря на переговоры под руководством США о прекращении войны в Украине", - пишет издание.

16-й пакет санкций блока против россии с момента начала полномасштабной войны, как сообщается, "нацелен на алюминиевую промышленность страны и усиливает ограничения на экспорт нефти".

Санкции, как указано, нацелены на еще 13 банков, еще 73 так называемых танкера "теневого флота", которые используются москвой для экспорта сырой нефти, и предусматривают "поэтапный" запрет на покупку странами ЕС определенных видов российской алюминиевой продукции, по словам людей, информированных о его содержании.

Пакет, который, по словам людей, был одобрен послами всех 27 стран ЕС в среду утром, также нацелен на большее количество лиц и компаний, которые, как считают, помогают россии вести войну против Украины.

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против рф - СМИ19.02.25, 10:16 • 11173 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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