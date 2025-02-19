ЕС согласовал 16-й пакет санкций против рф - СМИ

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Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
09:20 • 4005 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

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Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
08:16 • 51945 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

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Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
04:10 • 105481 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 125844 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 126224 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 136327 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 157493 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

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Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 151041 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 144445 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

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ЕС согласовал 16-й пакет санкций против рф - СМИ

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против рф - СМИ

Киев  •  УНН

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В ЕС одобрили новый, 16-й пакет санкций против России. Это первый пакет ограничений с момента начала полномасштабного вторжения три года назад.

В ЕС согласовали новый, 16-й пакет санкций против россии, сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в среду, пишет УНН.

ЕС только что согласовал новый пакет санкций против россии. 16-й с момента полномасштабного вторжения в Украину три года назад. Официально одобрен министрами иностранных дел ЕС в понедельник

- написал Йозвяк.

ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас27.01.25, 13:32 • 105181 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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