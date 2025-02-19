ЕС согласовал 16-й пакет санкций против рф - СМИ
Киев • УНН
В ЕС одобрили новый, 16-й пакет санкций против России. Это первый пакет ограничений с момента начала полномасштабного вторжения три года назад.
В ЕС согласовали новый, 16-й пакет санкций против россии, сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в среду, пишет УНН.
ЕС только что согласовал новый пакет санкций против россии. 16-й с момента полномасштабного вторжения в Украину три года назад. Официально одобрен министрами иностранных дел ЕС в понедельник
ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас27.01.25, 13:32 • 105181 просмотр