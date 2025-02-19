ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти рф - ЗМІ

У ЄС погодили новий, 16-й пакет санкцій проти росії, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк у середу, пише УНН.

ЄС щойно погодив новий пакет санкцій проти росії. 16-й з моменту повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому. Офіційно схвалено міністрами закордонних справ ЄС у понеділок - написав Йозвяк.

ЄС погодився продовжити санкції проти росії - Каллас