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06:50 • 11044 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 46331 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127360 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186164 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150018 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140630 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118381 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108442 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103063 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145559 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти рф - ЗМІ

ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти рф - ЗМІ

Київ • УНН

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У ЄС схвалили новий, 16-й пакет санкцій проти росії. Це перший пакет обмежень з моменту початку повномасштабного вторгнення три роки тому.

У ЄС погодили новий, 16-й пакет санкцій проти росії, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк у середу, пише УНН.

ЄС щойно погодив новий пакет санкцій проти росії. 16-й з моменту повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому. Офіційно схвалено міністрами закордонних справ ЄС у понеділок

- написав Йозвяк.

ЄС погодився продовжити санкції проти росії - Каллас27.01.25, 13:32 • 105252 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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