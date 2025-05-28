Всемирный день голода и День полицейского офицера общины: что еще отмечают 28 мая

Сегодня, 28 мая, отмечается Всемирный день голода, а также в Украине празднуют День полицейского офицера громады. Православные христиане чтят память преподобного Никиты, епископа Халкедонского, пишет УНН.

Всемирный день голода

Отмечается ежегодно с целью повышения осведомленности о критической проблеме голода. Различные слои цивилизованного общества побуждают к коллективным действиям для искоренения этой беды. В этот день многочисленные организации, активисты и отдельные люди собираются вместе, чтобы выразить поддержку инициативам, направленным на решение основных причин голода и содействие продовольственной безопасности.

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День полицейского офицера громады

Именно 28 мая 2019 года на Софиевской площади в Киеве состоялась презентация проекта "Полицейский офицер громады". Он был следующим шагом в реформе Национальной полиции, целью которого было обеспечение каждой территориальной громады отдельным офицером, который не только будет работать, но и будет жить на территории этой громады. Громада частично оплачивает труд такого полицейского, а он со своей стороны отчитывается не только перед своим руководством, но и перед громадой.

День гамбургера

В США этот праздник стал традицией, которая позволяет американцам отдать должное одному из самых популярных блюд в их стране. Интересно, что праздник не имеет точного происхождения, но быстро стал частью культуры страны. Многие рестораны и фастфуд-сети организовывают специальные мероприятия и скидки, а также проводят конкурсы на лучший гамбургер.

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День "Международной амнистии"

Этот праздник был основан усилиями британского юриста Питера Бененсона. 28 мая 1961 года газета The London Observer опубликовала призыв к амнистии. Бененсон предложил обществу устроить акции протеста против заключения за политические и религиозные взгляды. В этом же году представители семи стран основали движение под названием "Международная амнистия". Впоследствии было принято решение ежегодно отмечать День Международной амнистии.

Международный День рассеянного склероза

Этот день был установлен Международной федерацией обществ рассеянного склероза с целью информирования о проблеме рассеянного склероза, а также расширения глобального движения организаций РС и объединения национальных и региональных организаций, поиска источников финансирования глобального движения по проблемам рассеянного склероза.

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Воспоминание святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского

Преподобный Никита Исповедник жил во второй половине VIII века. За свою праведную жизнь он был возведен в сан епископа Халкидонского. Святитель Никита отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за тех, кого изображали.