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Почти 300 миллионов человек голодали в прошлом году - отчет

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В 2024 году более 295 миллионов человек в 53 странах пострадали от острого голода. Наихудшая ситуация сложилась в Газе и Судане из-за конфликтов, экономических потрясений и погоды.

Почти 300 миллионов человек голодали в прошлом году - отчет

От острого голода в 2024 году пострадало более 295 миллионов человек в 53 странах. Передает УНН со ссылкой на Глобальный отчет о продовольственном кризисе (GRFC). 

Детали

Согласно Глобальному докладу о продовольственных кризисах (GRFC), опубликованному сегодня при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в прошлом году от острого голода пострадало более 295 миллионов человек в 53 странах. Этот уровень превышает данные 2023 года, речь идет о том, что за год голодало на 13,7 миллиона человек больше. 

Основные причины такого положения - конфликты, экономические потрясения, экстремальные погодные явления, а также перемещение населения. 

Наихудшая ситуация сложилась в таких регионах, как Газа и Судан, где количество людей, сталкивающихся с наихудшей формой продовольственной нестабильности.

Также сектор Газа: по данным наблюдателей, продукты питания стали практически недоступными в определенных районах анклава из-за того, что все пограничные переходы были закрыты с марта.

Отдельно авторы отчета отметили, что именно сокращение гуманитарной помощи остро влияет на уязвимые группы населения. 

Потеря поддержки USAID создает отсрочку помощи таким странам, как Судан, Йемен и Гаити. Без доступа к пище и медицинской помощи, жители этих стран подвергаются высокому риску тяжелого недоедания и даже смерти. В целом  более 14 миллионов детей в подобных странах находятся в зоне риска с точки зрения продовольственной безопасности.

По словам исследователей, нужны срочные действия.

Сочетание конфликта, экономического давления и потери помощи создает смертельную спираль

 – предостерегает отчет. 

Без масштабных международных усилий миллионы людей столкнутся с катастрофой в ближайшие месяцы.

Напомним

По базовому сценарию ООН, население Украины к 2100 году может сократиться до 23 млн.

Из-за конфликтов, бедности и климатических изменений, количество вынужденных переселенцев в мире выросло до рекордных 80 млн.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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