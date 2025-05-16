Почти 300 миллионов человек голодали в прошлом году - отчет
Киев • УНН
В 2024 году более 295 миллионов человек в 53 странах пострадали от острого голода. Наихудшая ситуация сложилась в Газе и Судане из-за конфликтов, экономических потрясений и погоды.
От острого голода в 2024 году пострадало более 295 миллионов человек в 53 странах. Передает УНН со ссылкой на Глобальный отчет о продовольственном кризисе (GRFC).
Детали
Согласно Глобальному докладу о продовольственных кризисах (GRFC), опубликованному сегодня при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в прошлом году от острого голода пострадало более 295 миллионов человек в 53 странах. Этот уровень превышает данные 2023 года, речь идет о том, что за год голодало на 13,7 миллиона человек больше.
Основные причины такого положения - конфликты, экономические потрясения, экстремальные погодные явления, а также перемещение населения.
Наихудшая ситуация сложилась в таких регионах, как Газа и Судан, где количество людей, сталкивающихся с наихудшей формой продовольственной нестабильности.
Также сектор Газа: по данным наблюдателей, продукты питания стали практически недоступными в определенных районах анклава из-за того, что все пограничные переходы были закрыты с марта.
Отдельно авторы отчета отметили, что именно сокращение гуманитарной помощи остро влияет на уязвимые группы населения.
Потеря поддержки USAID создает отсрочку помощи таким странам, как Судан, Йемен и Гаити. Без доступа к пище и медицинской помощи, жители этих стран подвергаются высокому риску тяжелого недоедания и даже смерти. В целом более 14 миллионов детей в подобных странах находятся в зоне риска с точки зрения продовольственной безопасности.
По словам исследователей, нужны срочные действия.
Сочетание конфликта, экономического давления и потери помощи создает смертельную спираль
Без масштабных международных усилий миллионы людей столкнутся с катастрофой в ближайшие месяцы.
Напомним
По базовому сценарию ООН, население Украины к 2100 году может сократиться до 23 млн.
Из-за конфликтов, бедности и климатических изменений, количество вынужденных переселенцев в мире выросло до рекордных 80 млн.