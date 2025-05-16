Почти 300 миллионов человек голодали в прошлом году - отчет

От острого голода в 2024 году пострадало более 295 миллионов человек в 53 странах. Передает УНН со ссылкой на Глобальный отчет о продовольственном кризисе (GRFC).

Детали

Согласно Глобальному докладу о продовольственных кризисах (GRFC), опубликованному сегодня при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в прошлом году от острого голода пострадало более 295 миллионов человек в 53 странах. Этот уровень превышает данные 2023 года, речь идет о том, что за год голодало на 13,7 миллиона человек больше.

Основные причины такого положения - конфликты, экономические потрясения, экстремальные погодные явления, а также перемещение населения.

Наихудшая ситуация сложилась в таких регионах, как Газа и Судан, где количество людей, сталкивающихся с наихудшей формой продовольственной нестабильности.

Также сектор Газа: по данным наблюдателей, продукты питания стали практически недоступными в определенных районах анклава из-за того, что все пограничные переходы были закрыты с марта.

Отдельно авторы отчета отметили, что именно сокращение гуманитарной помощи остро влияет на уязвимые группы населения.

Потеря поддержки USAID создает отсрочку помощи таким странам, как Судан, Йемен и Гаити. Без доступа к пище и медицинской помощи, жители этих стран подвергаются высокому риску тяжелого недоедания и даже смерти. В целом более 14 миллионов детей в подобных странах находятся в зоне риска с точки зрения продовольственной безопасности.

По словам исследователей, нужны срочные действия.

Сочетание конфликта, экономического давления и потери помощи создает смертельную спираль – предостерегает отчет.

Без масштабных международных усилий миллионы людей столкнутся с катастрофой в ближайшие месяцы.

Напомним

По базовому сценарию ООН, население Украины к 2100 году может сократиться до 23 млн.

Из-за конфликтов, бедности и климатических изменений, количество вынужденных переселенцев в мире выросло до рекордных 80 млн.