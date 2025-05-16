Майже 300 мільйонів людей голодували минулого року - звіт

Від гострого голоду у 2024 році постраждало понад 295 мільйонів людей у ​​53 країнах. Передає УНН із посиланням на Глобальний звіт про продовольчу кризу (GRFC).

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Згідно з Глобальною доповіддю про продовольчі кризи (GRFC), опублікованою сьогодні за участю Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), минулого року від гострого голоду постраждало понад 295 мільйонів людей у ​​53 країнах. Цей рівень перевищує дані 2023 року, ідеться про те, що за рік голодувало на 13,7 мільйона людей більше.

Основні причини такого становища - конфлікти, економічні потрясіння, екстремальні погодні явища, а також переміщення населення.

Найгірша ситуація склалася в таких регіонах, як Газа та Судан, де кількість людей, які стикаються з найгіршою формою продовольчої нестабільності.

Також сектор Газа: за даними спостерігачів, продукти харчування стали практично недоступними в певних районах анклава через те, що всі прикордонні переходи були закриті з березня.

Окремо автори звіту зауважили, що саме скорочення гуманітарної допомогина гостро впливає на вразливі групи населення.

Втрата підтримки USAID створює відтермінування допомоги таким країнам, як Судан, Ємен та Гаїті. Без доступу до їжі та медичної допомоги, жителі цих країн наражаються на високий ризик тяжкого недоїдання та навіть смерті. Загалом понад 14 мільйонів дітей у подібних країнах знаходяться у зоні ризику з точки зору продовольчої безпеки.

За словами дослідників, потрібні термінові дії.

Поєднання конфлікту, економічного тиску та втрат допомоги створює смертельну спіраль – застерігає звіт.

Без масштабних міжнародних зусиль мільйони людей зіткнуться з катастрофою в найближчі місяці.

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