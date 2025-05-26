Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

На этой неделе состоится сразу несколько ярких астрологических событий, которые закладывают важные изменения как на личном, так и на глобальном уровне. В частности, Сатурн входит в знак Овна, также на небе взойдет новолуние в знаке Близнецов. Как эти события повлияют на представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Переход Сатурна в знак Овна

"Сатурн входит в знак Овна впервые за 30 лет! Это не просто изменение энергии - это начало нового кармического цикла, когда Вселенная ставит перед нами задачу: "А ты готов быть лидером собственной жизни?"

Овен - это импульс, действие, начало.

Сатурн - это зрелость, ответственность, выдержка.

Это сочетание учит нас не просто начинать, а доводить дела до конца, укрощать внутренний огонь и направлять его конструктивно", - заявила Базиленко.

В 2025-2026 годах Сатурн также образует редкое соединение с Нептуном в конце знака Рыб (точная дата - 20 февраля 2026 года). Это символизирует пробуждение после иллюзий, когда старая реальность теряет силу, а на ее место приходит духовная ясность, дисциплина и новое видение. Наступает момент истины - как в судьбах отдельных людей, так и в судьбе целых народов.

Новолуние в Близнецах - 27 мая в 6:02 (по киевскому времени)

Это одно из самых мощных новолуний весны, ведь:

• Солнце и Луна соединяются в знаке Близнецов - знаке идей, слов, коммуникаций;

• Новолуние происходит в соединении с Меркурием - планетой мысли, логики, переговоров;

• Рядом находится Уран, что добавляет неожиданных идей, озарений, прорывов.

Что это значит для нас?

• мощный толчок для написания планов, стратегий, мечтаний и новых проектов;

• благоприятный период для переговоров, знакомств, выступлений, обучения, расширения кругозора;

• сила слов будет чрезвычайно высокой. Они могут менять не только судьбы, но и целые общества;

• в сочетании с Сатурном, Нептуном и Плутоном на небе формируется положительная конфигурация, которая откроет завесу над мировыми процессами.

"Начнут вырисовываться очертания новых политических или дипломатических решений. Возможны прорывы в мировой торговле, переговорах между странами, в сфере логистики", - указала астролог.

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Ритмы Луны на неделю

26-28 мая (до 20:30) - Луна в Близнецах

Активная умственная деятельность, скорость мышления, коммуникации.

Прекрасный период для загадывания желаний, написания планов, генерации идей.

28 мая 20:30 - 30 мая 23:20 - Луна в Раке

Время для внутренней настройки, отдыха, семейного тепла.

В ночь с 29 на 30 мая - соединение с Белой Луной: сны могут быть вещими, день благоприятен для медитаций, молитвы, интуитивного прозрения.

31 мая с 09:00 - до конца недели - Луна во Льве

Рост энергии, эмоциональная открытость, желание праздника.

1 июня в полдень - соединение Луны с Марсом и гармоничные аспекты к Венере и Юпитеру.

Идеальный день для ярких событий, встреч, празднований.

30-31 мая ночью - напряженная оппозиция Луны к Плутону

Возможна бессонница, эмоциональная чувствительность. Избегайте конфликтов и переутомления.

"Вывод:

Эта неделя - время прорыва, ясности и силы мысли.

Переход Сатурна в Овна открывает новый цикл действий и ответственности. Новолуние в Близнецах активизирует ментальное пространство, позволяет запускать новые проекты, идеи и сотрудничества. Благоприятные аспекты открывают «зеленый коридор» для успеха.

Не упустите момент. Слова имеют силу - используйте ее мудро", - призвала Базиленко.

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Овны

Эта неделя - именно ваша! Новолуние активизирует новые идеи, планы и проекты. Запишите все, что хотите реализовать - Вселенная вас поддержит.

Успех ждет в учебе, новых начинаниях, любви. Возможны судьбоносные встречи.

Тельцы

Большие шансы на финансовый прорыв. Пишите планы, запускайте новые проекты, ищите партнеров, инвесторов - удача на вашей стороне.

Это прекрасный период для развития бизнеса.

Близнецы

Одна из самых удачных недель года. Центр внимания - вы. Занимайтесь мечтами, планами, проектами, и вы получите не только вдохновение, но и конкретные результаты.

Успех также будет сопровождать финансовую сферу.

Раки

Время остановиться и заглянуть внутрь себя. Пересмотрите жизненные позиции, попрощайтесь с тем, что отжило.

В одиночестве или спокойствии вы найдете ответы.

Период идеален для планирования, восстановления и духовных практик.

Львы

Вторая половина недели эмоциональная, но чрезвычайно продуктивная.

Ищите поддержку среди друзей, единомышленников - это время создания команд, новых идей и вдохновения.

На выходных ждет приятная активность и удача.

Девы

Неделя неожиданных, но очень позитивных прорывов в карьере. Ваше имя могут услышать, вас заметят!

Будьте смелыми в публичности, презентациях, бизнесе.

Напишите свои желания - они имеют силу реализоваться.

Весы

Активная неделя в сфере образования, путешествий и авторитета.

Успешная сдача экзаменов, международные дела, новые горизонты - все возможно.

Ваш интеллект и мудрость сейчас особенно ценны.

Скорпионы

Неделя смелых решений и нестандартных действий.

Рискуйте, обновляйте жизнь, завершайте старые вопросы - сейчас удачный момент.

Неожиданные встречи и важная информация помогут вам.

Стрельцы

Изменения в кругу общения: новые знакомства, новые партнеры, новые возможности.

Юридические дела могут решиться легко и удачно.

Опирайтесь на партнеров - в бизнесе, в браке - и не забудьте написать свои желания на Новолуние.

Козероги

Ваша профессиональная сфера активизируется - возможны новые предложения, изменения на работе, поддержка руководства.

В то же время обратите внимание на здоровье и самочувствие.

Время строить планы и сразу воплощать их в жизнь.

Водолеи

Вам нужна эмоциональная перезагрузка. Время отдохнуть, насладиться жизнью, любовью, творчеством.

В отношениях - счастливые моменты, приятные знакомства.

Вернитесь к своему хобби - оно подарит вдохновение.

Рыбы

Период большой активности в домашних и семейных делах.

Время для ремонта, переезда, покупки недвижимости, юридических вопросов по наследству.

Пишите планы, организовывайте пространство - и действуйте!

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