$41.500.00
46.930.00
ukenru
Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания
Эксклюзив
06:37 • 1518 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
06:19 • 8638 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 26925 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 41897 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

24 мая, 16:10 • 196436 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 08:00 • 301838 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 344845 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 193727 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 119828 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 111372 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.6м/с
89%
746мм
Популярные новости

"Не ожидаем чуда": Украина готовится к летнему наступлению россии - Financial Times

25 мая, 21:37 • 34909 просмотра

"Не понимаю, что с ним, черт возьми, случилось": Трамп недоволен действиями Путина в Украине

25 мая, 22:41 • 60433 просмотра

Атаки рф в 1000 дронов в сутки могут стать реальностью, Украине придется сократить использование ПВО - The Economist

25 мая, 23:39 • 35870 просмотра

медведев опубликовал карту с угрозой, что почти вся Украина может стать "буферной зоной"

26 мая, 00:32 • 35977 просмотра

ISW: Единственный шанс россии на победу в войне – прекращение западной помощи Украине

01:38 • 30489 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 301832 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 344840 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 305387 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 397051 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 475734 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Игорь Клименко

Рустем Умєров

Олег Синегубов

Кит Келлогг

Актуальные места

Киев

Харьковская область

Киевская область

Николаев

Сумская область

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 119955 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 196435 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 65546 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 62008 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 65965 просмотра
Актуальное

Бильд

Вашингтон Пост

Телеграмма

Facebook

F-16 Fighting Falcon

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

Киев • УНН

 • 7538 просмотра

Астролог Ксения Базиленко рассказала, как повлияют переход Сатурна в Овна и новолуние в Близнецах на все знаки Зодиака.

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

На этой неделе состоится сразу несколько ярких астрологических событий, которые закладывают важные изменения как на личном, так и на глобальном уровне. В частности, Сатурн входит в знак Овна, также на небе взойдет новолуние в знаке Близнецов. Как эти события повлияют на представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Переход Сатурна в знак Овна

"Сатурн входит в знак Овна впервые за 30 лет! Это не просто изменение энергии - это начало нового кармического цикла, когда Вселенная ставит перед нами задачу: "А ты готов быть лидером собственной жизни?"

Овен - это импульс, действие, начало.

Сатурн - это зрелость, ответственность, выдержка.

Это сочетание учит нас не просто начинать, а доводить дела до конца, укрощать внутренний огонь и направлять его конструктивно", - заявила Базиленко.

В 2025-2026 годах Сатурн также образует редкое соединение с Нептуном в конце знака Рыб (точная дата - 20 февраля 2026 года). Это символизирует пробуждение после иллюзий, когда старая реальность теряет силу, а на ее место приходит духовная ясность, дисциплина и новое видение. Наступает момент истины - как в судьбах отдельных людей, так и в судьбе целых народов.

Новолуние в Близнецах - 27 мая в 6:02 (по киевскому времени)

Это одно из самых мощных новолуний весны, ведь:

• Солнце и Луна соединяются в знаке Близнецов - знаке идей, слов, коммуникаций;

• Новолуние происходит в соединении с Меркурием - планетой мысли, логики, переговоров;

• Рядом находится Уран, что добавляет неожиданных идей, озарений, прорывов.

Что это значит для нас?

• мощный толчок для написания планов, стратегий, мечтаний и новых проектов;

• благоприятный период для переговоров, знакомств, выступлений, обучения, расширения кругозора;

• сила слов будет чрезвычайно высокой. Они могут менять не только судьбы, но и целые общества;

• в сочетании с Сатурном, Нептуном и Плутоном на небе формируется положительная конфигурация, которая откроет завесу над мировыми процессами.

"Начнут вырисовываться очертания новых политических или дипломатических решений. Возможны прорывы в мировой торговле, переговорах между странами, в сфере логистики", - указала астролог.

Спутники засняли чрезвычайную пылевую бурю, которая пронеслась по США и Северной Мексике23.04.25, 16:53 • 6423 просмотра

Ритмы Луны на неделю

26-28 мая (до 20:30) - Луна в Близнецах

Активная умственная деятельность, скорость мышления, коммуникации.

Прекрасный период для загадывания желаний, написания планов, генерации идей.

28 мая 20:30 - 30 мая 23:20 - Луна в Раке

Время для внутренней настройки, отдыха, семейного тепла.

В ночь с 29 на 30 мая - соединение с Белой Луной: сны могут быть вещими, день благоприятен для медитаций, молитвы, интуитивного прозрения.

31 мая с 09:00 - до конца недели - Луна во Льве

Рост энергии, эмоциональная открытость, желание праздника.

1 июня в полдень - соединение Луны с Марсом и гармоничные аспекты к Венере и Юпитеру.

Идеальный день для ярких событий, встреч, празднований.

30-31 мая ночью - напряженная оппозиция Луны к Плутону

Возможна бессонница, эмоциональная чувствительность. Избегайте конфликтов и переутомления.

"Вывод:

Эта неделя - время прорыва, ясности и силы мысли.

  1. Переход Сатурна в Овна открывает новый цикл действий и ответственности.
    1. Новолуние в Близнецах активизирует ментальное пространство, позволяет запускать новые проекты, идеи и сотрудничества.
      1. Благоприятные аспекты открывают «зеленый коридор» для успеха.

        Не упустите момент. Слова имеют силу - используйте ее мудро", - призвала Базиленко.

        Более 300 тысяч украинцев обратились за помощью к семейным врачам из-за психологических проблем - Ляшко 16.05.25, 10:44 • 2463 просмотра

        Овны

        Эта неделя - именно ваша! Новолуние активизирует новые идеи, планы и проекты. Запишите все, что хотите реализовать - Вселенная вас поддержит.

        Успех ждет в учебе, новых начинаниях, любви. Возможны судьбоносные встречи.

        Тельцы

        Большие шансы на финансовый прорыв. Пишите планы, запускайте новые проекты, ищите партнеров, инвесторов - удача на вашей стороне.

        Это прекрасный период для развития бизнеса.

        Близнецы

        Одна из самых удачных недель года. Центр внимания - вы. Занимайтесь мечтами, планами, проектами, и вы получите не только вдохновение, но и конкретные результаты.

        Успех также будет сопровождать финансовую сферу.

        Раки

        Время остановиться и заглянуть внутрь себя. Пересмотрите жизненные позиции, попрощайтесь с тем, что отжило.

        В одиночестве или спокойствии вы найдете ответы.

        Период идеален для планирования, восстановления и духовных практик.

        Львы

        Вторая половина недели эмоциональная, но чрезвычайно продуктивная.

        Ищите поддержку среди друзей, единомышленников - это время создания команд, новых идей и вдохновения.

        На выходных ждет приятная активность и удача.

        Девы

        Неделя неожиданных, но очень позитивных прорывов в карьере. Ваше имя могут услышать, вас заметят!

        Будьте смелыми в публичности, презентациях, бизнесе.

        Напишите свои желания - они имеют силу реализоваться.

        Весы

        Активная неделя в сфере образования, путешествий и авторитета.

        Успешная сдача экзаменов, международные дела, новые горизонты - все возможно.

        Ваш интеллект и мудрость сейчас особенно ценны.

        Скорпионы

        Неделя смелых решений и нестандартных действий.

        Рискуйте, обновляйте жизнь, завершайте старые вопросы - сейчас удачный момент.

        Неожиданные встречи и важная информация помогут вам.

        Стрельцы

        Изменения в кругу общения: новые знакомства, новые партнеры, новые возможности.

        Юридические дела могут решиться легко и удачно.

        Опирайтесь на партнеров - в бизнесе, в браке - и не забудьте написать свои желания на Новолуние.

        Козероги

        Ваша профессиональная сфера активизируется - возможны новые предложения, изменения на работе, поддержка руководства.

        В то же время обратите внимание на здоровье и самочувствие.

        Время строить планы и сразу воплощать их в жизнь.

        Водолеи

        Вам нужна эмоциональная перезагрузка. Время отдохнуть, насладиться жизнью, любовью, творчеством.

        В отношениях - счастливые моменты, приятные знакомства.

        Вернитесь к своему хобби - оно подарит вдохновение.

        Рыбы

        Период большой активности в домашних и семейных делах.

        Время для ремонта, переезда, покупки недвижимости, юридических вопросов по наследству.

        Пишите планы, организовывайте пространство - и действуйте!

        Обсерватория NASA Chandra X-ray обнаружила "перелом" в гигантской нити Млечного Пути15.05.25, 18:38 • 4402 просмотра

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

        Общество
        Brent
        $64.40
        Bitcoin
        $109,674.40
        S&P 500
        $5,819.27
        Tesla
        $341.00
        Газ TTF
        $36.45
        Золото
        $3,375.31
        Ethereum
        $2,566.39