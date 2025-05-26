Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня
Киев • УНН
Астролог Ксения Базиленко рассказала, как повлияют переход Сатурна в Овна и новолуние в Близнецах на все знаки Зодиака.
На этой неделе состоится сразу несколько ярких астрологических событий, которые закладывают важные изменения как на личном, так и на глобальном уровне. В частности, Сатурн входит в знак Овна, также на небе взойдет новолуние в знаке Близнецов. Как эти события повлияют на представителей всех знаков Зодиака - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Переход Сатурна в знак Овна
"Сатурн входит в знак Овна впервые за 30 лет! Это не просто изменение энергии - это начало нового кармического цикла, когда Вселенная ставит перед нами задачу: "А ты готов быть лидером собственной жизни?"
Овен - это импульс, действие, начало.
Сатурн - это зрелость, ответственность, выдержка.
Это сочетание учит нас не просто начинать, а доводить дела до конца, укрощать внутренний огонь и направлять его конструктивно", - заявила Базиленко.
В 2025-2026 годах Сатурн также образует редкое соединение с Нептуном в конце знака Рыб (точная дата - 20 февраля 2026 года). Это символизирует пробуждение после иллюзий, когда старая реальность теряет силу, а на ее место приходит духовная ясность, дисциплина и новое видение. Наступает момент истины - как в судьбах отдельных людей, так и в судьбе целых народов.
Новолуние в Близнецах - 27 мая в 6:02 (по киевскому времени)
Это одно из самых мощных новолуний весны, ведь:
• Солнце и Луна соединяются в знаке Близнецов - знаке идей, слов, коммуникаций;
• Новолуние происходит в соединении с Меркурием - планетой мысли, логики, переговоров;
• Рядом находится Уран, что добавляет неожиданных идей, озарений, прорывов.
Что это значит для нас?
• мощный толчок для написания планов, стратегий, мечтаний и новых проектов;
• благоприятный период для переговоров, знакомств, выступлений, обучения, расширения кругозора;
• сила слов будет чрезвычайно высокой. Они могут менять не только судьбы, но и целые общества;
• в сочетании с Сатурном, Нептуном и Плутоном на небе формируется положительная конфигурация, которая откроет завесу над мировыми процессами.
"Начнут вырисовываться очертания новых политических или дипломатических решений. Возможны прорывы в мировой торговле, переговорах между странами, в сфере логистики", - указала астролог.
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Ритмы Луны на неделю
26-28 мая (до 20:30) - Луна в Близнецах
Активная умственная деятельность, скорость мышления, коммуникации.
Прекрасный период для загадывания желаний, написания планов, генерации идей.
28 мая 20:30 - 30 мая 23:20 - Луна в Раке
Время для внутренней настройки, отдыха, семейного тепла.
В ночь с 29 на 30 мая - соединение с Белой Луной: сны могут быть вещими, день благоприятен для медитаций, молитвы, интуитивного прозрения.
31 мая с 09:00 - до конца недели - Луна во Льве
Рост энергии, эмоциональная открытость, желание праздника.
1 июня в полдень - соединение Луны с Марсом и гармоничные аспекты к Венере и Юпитеру.
Идеальный день для ярких событий, встреч, празднований.
30-31 мая ночью - напряженная оппозиция Луны к Плутону
Возможна бессонница, эмоциональная чувствительность. Избегайте конфликтов и переутомления.
"Вывод:
Эта неделя - время прорыва, ясности и силы мысли.
- Переход Сатурна в Овна открывает новый цикл действий и ответственности.
- Новолуние в Близнецах активизирует ментальное пространство, позволяет запускать новые проекты, идеи и сотрудничества.
- Благоприятные аспекты открывают «зеленый коридор» для успеха.
Не упустите момент. Слова имеют силу - используйте ее мудро", - призвала Базиленко.
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Овны
Эта неделя - именно ваша! Новолуние активизирует новые идеи, планы и проекты. Запишите все, что хотите реализовать - Вселенная вас поддержит.
Успех ждет в учебе, новых начинаниях, любви. Возможны судьбоносные встречи.
Тельцы
Большие шансы на финансовый прорыв. Пишите планы, запускайте новые проекты, ищите партнеров, инвесторов - удача на вашей стороне.
Это прекрасный период для развития бизнеса.
Близнецы
Одна из самых удачных недель года. Центр внимания - вы. Занимайтесь мечтами, планами, проектами, и вы получите не только вдохновение, но и конкретные результаты.
Успех также будет сопровождать финансовую сферу.
Раки
Время остановиться и заглянуть внутрь себя. Пересмотрите жизненные позиции, попрощайтесь с тем, что отжило.
В одиночестве или спокойствии вы найдете ответы.
Период идеален для планирования, восстановления и духовных практик.
Львы
Вторая половина недели эмоциональная, но чрезвычайно продуктивная.
Ищите поддержку среди друзей, единомышленников - это время создания команд, новых идей и вдохновения.
На выходных ждет приятная активность и удача.
Девы
Неделя неожиданных, но очень позитивных прорывов в карьере. Ваше имя могут услышать, вас заметят!
Будьте смелыми в публичности, презентациях, бизнесе.
Напишите свои желания - они имеют силу реализоваться.
Весы
Активная неделя в сфере образования, путешествий и авторитета.
Успешная сдача экзаменов, международные дела, новые горизонты - все возможно.
Ваш интеллект и мудрость сейчас особенно ценны.
Скорпионы
Неделя смелых решений и нестандартных действий.
Рискуйте, обновляйте жизнь, завершайте старые вопросы - сейчас удачный момент.
Неожиданные встречи и важная информация помогут вам.
Стрельцы
Изменения в кругу общения: новые знакомства, новые партнеры, новые возможности.
Юридические дела могут решиться легко и удачно.
Опирайтесь на партнеров - в бизнесе, в браке - и не забудьте написать свои желания на Новолуние.
Козероги
Ваша профессиональная сфера активизируется - возможны новые предложения, изменения на работе, поддержка руководства.
В то же время обратите внимание на здоровье и самочувствие.
Время строить планы и сразу воплощать их в жизнь.
Водолеи
Вам нужна эмоциональная перезагрузка. Время отдохнуть, насладиться жизнью, любовью, творчеством.
В отношениях - счастливые моменты, приятные знакомства.
Вернитесь к своему хобби - оно подарит вдохновение.
Рыбы
Период большой активности в домашних и семейных делах.
Время для ремонта, переезда, покупки недвижимости, юридических вопросов по наследству.
Пишите планы, организовывайте пространство - и действуйте!
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