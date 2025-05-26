Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

На цьому тижні відбудеться одразу кілька яскравих астрологічних подій, які закладають важливі зміни як на особистому, так і на глобальному рівні. Зокрема, Сатурн входить у знак Овна, також на небі зійде молодик у знаку Близнюків. Як ці події вплинуть на представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

Перехід Сатурна в знак Овна

"Сатурн входить у знак Овна вперше за 30 років! Це не просто зміна енергії — це початок нового кармічного циклу, коли Всесвіт ставить перед нами завдання: "А ти готовий бути лідером власного життя?"

Овен — це імпульс, дія, початок.

Сатурн — це зрілість, відповідальність, витримка.

Це поєднання вчить нас не просто починати, а доводити справи до кінця, приборкувати внутрішній вогонь і спрямовувати його конструктивно", - заявила Базиленко.

У 2025–2026 роках Сатурн також утворить рідкісне з’єднання з Нептуном у кінці знаку Риб (точна дата — 20 лютого 2026 року). Це символізує пробудження після ілюзій, коли стара реальність втрачає силу, а на її місце приходить духовна ясність, дисципліна й нове бачення. Настає момент істини — як у долях окремих людей, так і в долі цілих народів.

Молодик у Близнюках — 27 травня о 6:02 (за київським часом)

Це один з найпотужніших молодиків весни, адже:

• Сонце і Місяць з'єднуються у знаку Близнюків — знаку ідей, слів, комунікацій;

• Молодик відбувається в з’єднанні з Меркурієм — планетою думки, логіки, перемовин;

• поруч знаходиться Уран, що додає несподіваних ідей, осяянь, проривів.

Що це означає для нас?

• потужний поштовх для написання планів, стратегій, мрій і нових проєктів;

• сприятливий період для переговорів, знайомств, виступів, навчання, розширення кругозору;

• сила слів буде надзвичайно високою. Вони можуть змінювати не лише долі, а й цілі суспільства;

• у поєднанні з Сатурном, Нептуном і Плутоном на небі формується позитивна конфігурація, яка відкриє завісу над світовими процесами.

"Почнуть вимальовуватись обриси нових політичних або дипломатичних рішень. Можливі прориви у світовій торгівлі, переговорах між країнами, у сфері логістики", - вказала астролог.

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Ритми Місяця на тиждень

26–28 травня (до 20:30) — Місяць у Близнюках

Активна розумова діяльність, швидкість мислення, комунікації.

Чудовий період для загадування бажань, написання планів, генерації ідей.

28 травня 20:30 — 30 травня 23:20 — Місяць у Раку

Час для внутрішнього налаштування, відпочинку, сімейного тепла.

У ніч з 29 на 30 травня — з’єднання з Білою Луною: сни можуть бути віщими, день сприятливий для медитацій, молитви, інтуїтивного прозріння.

31 травня з 09:00 — до кінця тижня — Місяць у Леві

Зростання енергії, емоційна відкритість, бажання свята.

1 червня опівдні — з’єднання Місяця з Марсом і гармонійні аспекти до Венери та Юпітера.

Ідеальний день для яскравих подій, зустрічей, святкувань.

30–31 травня вночі — напружена опозиція Місяця до Плутона

Можливе безсоння, емоційна чутливість. Уникайте конфліктів та перевтоми.

"Висновок:

Цей тиждень — час прориву, ясності та сили думки.

Перехід Сатурна в Овна відкриває новий цикл дій і відповідальності. Молодик у Близнюках активізує ментальний простір, дає змогу запускати нові проєкти, ідеї та співпраці. Сприятливі аспекти відкривають «зелений коридор» для успіху.

Не проґавте момент. Слова мають силу — використайте її мудро", - закликала Базиленко.

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Овни

Цей тиждень — саме ваш! Молодик активізує нові ідеї, плани та проєкти. Запишіть усе, що хочете реалізувати — Всесвіт вас підтримає.

Успіх чекає у навчанні, нових починаннях, коханні. Можливі доленосні зустрічі.

Тельці

Великі шанси на фінансовий прорив. Пишіть плани, запускайте нові проєкти, шукайте партнерів, інвесторів — удача на вашому боці.

Це чудовий період для розвитку бізнесу.

Близнюки

Один із найвдаліших тижнів року. Центр уваги — ви. Займайтеся мріями, планами, проєктами, і ви отримаєте не лише натхнення, а й конкретні результати.

Успіх також супроводжуватиме фінансову сферу.

Раки

Час зупинитися та зазирнути всередину себе. Перегляньте життєві позиції, попрощайтеся з тим, що віджило.

У самотності чи спокої ви знайдете відповіді.

Період ідеальний для планування, відновлення й духовних практик.

Леви

Друга половина тижня емоційна, але надзвичайно продуктивна.

Шукайте підтримку серед друзів, однодумців — це час створення команд, нових ідей і натхнення.

На вихідних чекає приємна активність і вдача.

Діви

Тиждень несподіваних, але дуже позитивних проривів у кар’єрі. Ваше ім’я можуть почути, вас помітять!

Будьте сміливими у публічності, презентаціях, бізнесі.

Напишіть свої бажання — вони мають силу реалізуватись.

Терези

Активний тиждень у сфері освіти, подорожей та авторитету.

Успішна здача іспитів, міжнародні справи, нові горизонти — усе можливо.

Ваш інтелект і мудрість зараз особливо цінні.

Скорпіони

Тиждень сміливих рішень та нестандартних дій.

Ризикуйте, оновлюйте життя, завершуйте старі питання — зараз вдалий момент.

Несподівані зустрічі й важлива інформація допоможуть вам.

Стрільці

Зміни у колі спілкування: нові знайомства, нові партнери, нові можливості.

Юридичні справи можуть вирішитись легко та вдало.

Спирайтеся на партнерів — у бізнесі, в шлюбі — і не забудьте написати свої бажання на Молодик.

Козероги

Ваша професійна сфера активізується — можливі нові пропозиції, зміни на роботі, підтримка керівництва.

Водночас зверніть увагу на здоров’я та самопочуття.

Час будувати плани й одразу втілювати їх у життя.

Водолії

Вам потрібна емоційне перезавантаження. Час відпочити, насолодитись життям, коханням, творчістю.

У стосунках — щасливі моменти, приємні знайомства.

Поверніться до свого хобі — воно подарує натхнення.

Риби

Період великої активності в домашніх і родинних справах.

Час для ремонту, переїзду, купівлі нерухомості, юридичних питань щодо спадщини.

Пишіть плани, організовуйте простір — і дійте!

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