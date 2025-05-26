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Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

Київ • УНН

 • 21226 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко розповіла, як вплинуть перехід Сатурна в Овна та молодик у Близнюках на всі знаки Зодіаку.

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

На цьому тижні відбудеться одразу кілька яскравих астрологічних подій, які закладають важливі зміни як на особистому, так і на глобальному рівні. Зокрема, Сатурн входить у знак Овна, також на небі зійде молодик у знаку Близнюків. Як ці події вплинуть на представників усіх знаків Зодіаку -  спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.     

Перехід Сатурна в знак Овна

"Сатурн входить у знак Овна вперше за 30 років! Це не просто зміна енергії — це початок нового кармічного циклу, коли Всесвіт ставить перед нами завдання: "А ти готовий бути лідером власного життя?"

Овен — це імпульс, дія, початок.

Сатурн — це зрілість, відповідальність, витримка.

Це поєднання вчить нас не просто починати, а доводити справи до кінця, приборкувати внутрішній вогонь і спрямовувати його конструктивно", - заявила Базиленко. 

У 2025–2026 роках Сатурн також утворить рідкісне з’єднання з Нептуном у кінці знаку Риб (точна дата — 20 лютого 2026 року). Це символізує пробудження після ілюзій, коли стара реальність втрачає силу, а на її місце приходить духовна ясність, дисципліна й нове бачення. Настає момент істини — як у долях окремих людей, так і в долі цілих народів.

Молодик у Близнюках — 27 травня о 6:02 (за київським часом)

Це один з найпотужніших молодиків весни, адже:

• Сонце і Місяць з'єднуються у знаку Близнюків — знаку ідей, слів, комунікацій;

• Молодик відбувається в з’єднанні з Меркурієм — планетою думки, логіки, перемовин;

• поруч знаходиться Уран, що додає несподіваних ідей, осяянь, проривів.

Що це означає для нас?

• потужний поштовх для написання планів, стратегій, мрій і нових проєктів;

• сприятливий період для переговорів, знайомств, виступів, навчання, розширення кругозору;

• сила слів буде надзвичайно високою. Вони можуть змінювати не лише долі, а й цілі суспільства;

• у поєднанні з Сатурном, Нептуном і Плутоном на небі формується позитивна конфігурація, яка відкриє завісу над світовими процесами.

"Почнуть вимальовуватись обриси нових політичних або дипломатичних рішень. Можливі прориви у світовій торгівлі, переговорах між країнами, у сфері логістики", - вказала астролог. 

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Ритми Місяця на тиждень

26–28 травня (до 20:30) — Місяць у Близнюках

Активна розумова діяльність, швидкість мислення, комунікації.

Чудовий період для загадування бажань, написання планів, генерації ідей.

28 травня 20:30 — 30 травня 23:20 — Місяць у Раку

Час для внутрішнього налаштування, відпочинку, сімейного тепла.

У ніч з 29 на 30 травня — з’єднання з Білою Луною: сни можуть бути віщими, день сприятливий для медитацій, молитви, інтуїтивного прозріння.

31 травня з 09:00 — до кінця тижня — Місяць у Леві

Зростання енергії, емоційна відкритість, бажання свята.

1 червня опівдні — з’єднання Місяця з Марсом і гармонійні аспекти до Венери та Юпітера.

Ідеальний день для яскравих подій, зустрічей, святкувань.

30–31 травня вночі — напружена опозиція Місяця до Плутона

Можливе безсоння, емоційна чутливість. Уникайте конфліктів та перевтоми.

"Висновок:

Цей тиждень — час прориву, ясності та сили думки.

  1. Перехід Сатурна в Овна відкриває новий цикл дій і відповідальності.
    1. Молодик у Близнюках активізує ментальний простір, дає змогу запускати нові проєкти, ідеї та співпраці.
      1. Сприятливі аспекти відкривають «зелений коридор» для успіху.

        Не проґавте момент. Слова мають силу — використайте її мудро", - закликала Базиленко. 

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        Овни

        Цей тиждень — саме ваш! Молодик активізує нові ідеї, плани та проєкти. Запишіть усе, що хочете реалізувати — Всесвіт вас підтримає.

        Успіх чекає у навчанні, нових починаннях, коханні. Можливі доленосні зустрічі.

        Тельці

        Великі шанси на фінансовий прорив. Пишіть плани, запускайте нові проєкти, шукайте партнерів, інвесторів — удача на вашому боці.

        Це чудовий період для розвитку бізнесу.

        Близнюки

        Один із найвдаліших тижнів року. Центр уваги — ви. Займайтеся мріями, планами, проєктами, і ви отримаєте не лише натхнення, а й конкретні результати.

        Успіх також супроводжуватиме фінансову сферу.

        Раки

        Час зупинитися та зазирнути всередину себе. Перегляньте життєві позиції, попрощайтеся з тим, що віджило.

        У самотності чи спокої ви знайдете відповіді.

        Період ідеальний для планування, відновлення й духовних практик.

        Леви

        Друга половина тижня емоційна, але надзвичайно продуктивна.

        Шукайте підтримку серед друзів, однодумців — це час створення команд, нових ідей і натхнення.

        На вихідних чекає приємна активність і вдача.

        Діви

        Тиждень несподіваних, але дуже позитивних проривів у кар’єрі. Ваше ім’я можуть почути, вас помітять!

        Будьте сміливими у публічності, презентаціях, бізнесі.

        Напишіть свої бажання — вони мають силу реалізуватись.

        Терези

        Активний тиждень у сфері освіти, подорожей та авторитету.

        Успішна здача іспитів, міжнародні справи, нові горизонти — усе можливо.

        Ваш інтелект і мудрість зараз особливо цінні.

        Скорпіони

        Тиждень сміливих рішень та нестандартних дій.

        Ризикуйте, оновлюйте життя, завершуйте старі питання — зараз вдалий момент.

        Несподівані зустрічі й важлива інформація допоможуть вам.

        Стрільці

        Зміни у колі спілкування: нові знайомства, нові партнери, нові можливості.

        Юридичні справи можуть вирішитись легко та вдало.

        Спирайтеся на партнерів — у бізнесі, в шлюбі — і не забудьте написати свої бажання на Молодик.

        Козероги

        Ваша професійна сфера активізується — можливі нові пропозиції, зміни на роботі, підтримка керівництва.

        Водночас зверніть увагу на здоров’я та самопочуття.

        Час будувати плани й одразу втілювати їх у життя.

        Водолії

        Вам потрібна емоційне перезавантаження. Час відпочити, насолодитись життям, коханням, творчістю.

        У стосунках — щасливі моменти, приємні знайомства.

        Поверніться до свого хобі — воно подарує натхнення.

        Риби

        Період великої активності в домашніх і родинних справах.

        Час для ремонту, переїзду, купівлі нерухомості, юридичних питань щодо спадщини.

        Пишіть плани, організовуйте простір — і дійте!

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        Лілія Подоляк

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