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Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
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Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

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Всесвітній день голоду та День поліцейського офіцера громади: що ще відзначають 28 травня

Київ • УНН

 • 314 перегляди

28 травня відзначають Всесвітній день голоду, День поліцейського офіцера громади, День гамбургера та інші події. В цей день вшановують пам'ять преподобного Микити.

Всесвітній день голоду та День поліцейського офіцера громади: що ще відзначають 28 травня

Сьогодні, 28 травня, відзначається Всесвітній день голоду, а також в Україні святкують День поліцейського офіцера громади. Православні християни вшановують пам'ять преподобного Микити, єпископа Халкедонського, пише УНН.

Всесвітній день голоду

Відзначається щороку з метою підвищення обізнаності про критичну проблему голоду. Різні прошарки цивілізованого суспільства спонукають до колективних дій для викорінення цієї біди. У цей день багаточисленні організації, активісти та окремі люди збираються разом, щоб висловити підтримку ініціативам, спрямованим на вирішення основних причин голоду та сприяння продовольчій безпеці.

Майже 300 мільйонів людей голодували минулого року - звіт16.05.25, 20:43 • 4205 переглядiв

День поліцейського офіцера громади

Саме 28 травня 2019 року на Софіївській площі в Києві відбулася презентація проекту "Поліцейський офіцер громади". Він був наступним кроком у реформі Національної поліції, метою якого було забезпечення кожної територіальну громаду окремим офіцером, який не лише працюватиме, а й житиме на території цієї громади. Громада частково оплачує працю такого поліцейського, а він зі свого боку звітує не лише перед своїм керівництвом, але і перед громадою.

День гамбургера

В США це свято стало традицією, яка дає змогу американцям віддати належне одній з найбільш популярних страв у їхній країні. Цікаво, що свято не має точного походження, але швидко стало частиною культури країни. Багато ресторанів і фастфуд-мереж організовують спеціальні заходи та знижки, а також проводять конкурси на найкращий гамбургер.

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування26.05.25, 09:37 • 100326 переглядiв

День "Міжнародної амністії"

Це свято було засноване зусиллями британського юриста Пітера Бененсона. 28 травня 1961 року газета The London Observer опублікувала заклик до амністії. Бененсон запропонував суспільству влаштувати акції протесту проти ув’язнення за політичні та релігійні погляди. У цьому ж році представники семи країн заснували рух під назвою "Міжнародна амністія". Згодом було прийнято рішення щорічно відзначати День Міжнародної амністії.

Міжнародний День розсіяного склерозу

Цей день був встановлений Міжнародною федерацією товариств розсіяного склерозу з метою інформування про проблему розсіяного склерозу, а також розширення глобального руху організацій РС і об’єднання національних і регіональних організацій, пошуку джерел фінансування глобального руху з проблем розсіяного склерозу.

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня 26.05.25, 09:19 • 89283 перегляди

Спомин святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського

Преподобний Микита Сповідник жив у другій половині VIII століття. За своє праведне життя він був возведений у сан єпископа Халкідонського. Святитель Микита відрізнявся милосердям, завжди допомагав убогим, у своєму будинку приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за тих, кого зображали.

Павло Зінченко

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