Все составляющие Сил обороны контролируют всю протяженность границы с беларусью - Госпогранслужба

Все составляющие Сил обороны Украины контролируют всю протяженность границы с беларусью. Нестандартных ситуаций не фиксируют. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"По границе с беларусью, со страной, которая продолжает поддерживать россию в войне, ситуация в целом остается полностью контролируемой. Все составляющие Сил обороны Украины, и пограничники, и ВСУ, Нацгвардия, контролируют всю протяженность границы с беларусью. Мы не фиксируем каких-то нестандартных ситуаций, которые могли бы идти со стороны беларуси", - сказал Демченко.

Однако он отметил, что это направление для Украины остается угрожающим, и продолжается наращивание оборонительных возможностей по всей протяженности границы.

Дополнение

27 сентября белорусский правитель александр лукашенко заявил, что в случае, если НАТО нападет на беларусь, будет применено ядерное оружие. По его словам, военные НАТО уже якобы "выстроились вдоль границы, особенно польской".

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября во время выступления на Совбезе ООН заявил, что российский диктатор владимир путин втягивает беларусь в войну с Украиной, и ему нечего на это сказать.