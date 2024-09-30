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Усі складові Сил оборони контролюють всю протяжність кордону з білоруссю - Держприкордонслужба

Усі складові Сил оборони контролюють всю протяжність кордону з білоруссю - Держприкордонслужба

Київ • УНН

 • 16784 перегляди

Речник Держприкордонслужби повідомив про контроль кордону з білоруссю Силами оборони України.

Усі складові Сил оборони України контролюють всю протяжність кордону з білоруссю. Нестандартних ситуацій не фіксують. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"По кордону з білоруссю, з країною, яка продовжує підтримувати росію у війні, ситуація загалом залишається повністю контрольованою. Усі складові Сил оборони України, і прикордонники, і ЗСУ, Нацгвардія, контролюють всю протяжність кордону з білоруссю. Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій, які б могли йти з боку білорусі", - сказав Демченко.

Проте він зауважив, що цей напрямок для України залишається загрозливим, і продовжується нарощення оборонних можливостей по всій протяжності кордону.

Доповнення

27 вересня білоруський правитель олександр лукашенко заявив, що у разі, якщо НАТО нападе на білорусь, буде застосовано ядерну зброю. За його словами, військові НАТО вже нібито "вишикувалися вздовж кордону, особливо польського".

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня під час виступу на Радбезі ООН заявив, що російський диктатор володимир путін втягує білорусь у війну з Україною, і йому нічого на це сказати.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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