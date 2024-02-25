"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет
Киев • УНН
Глава военной разведки Украины опроверг сообщения о том, что россия получила иранские баллистические ракеты для использования в Украине, заявив, что эта информация не соответствует действительности.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация о наличии у рф иранских баллистических ракет не соответствует действительности. Об этом он сказал 25 февраля в кулуарах форума "Украина. Год 2024", передает УНН.
Их нет, их нет. Это все не соответствует действительности,
Детали
В то же время он добавил, что войска рф используют баллистические ракеты от КНДР, однако это "не масштабная история".
Напомним
21 февраля информационное агентство Reuters сообщило, что Иран предоставил России около 400 баллистических ракет, которые могут уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 км. Иранская сторона отрицала эту передачу.
"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет
Глава военной разведки Украины опроверг сообщения о том, что россия получила иранские баллистические ракеты для использования в Украине, заявив, что эта информация не соответствует действительности.
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