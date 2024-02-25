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"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет

"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 14:06  •  8448 просмотра

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Глава военной разведки Украины опроверг сообщения о том, что россия получила иранские баллистические ракеты для использования в Украине, заявив, что эта информация не соответствует действительности.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация о наличии у рф иранских баллистических ракет не соответствует действительности. Об этом он сказал 25 февраля в кулуарах форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

Их нет, их нет. Это все не соответствует действительности,

ответил Буданов на вопрос журналистов об иранских баллистических ракетах в России.

Детали

В то же время он добавил, что войска рф используют баллистические ракеты от КНДР, однако это "не масштабная история".

Напомним

21 февраля информационное агентство Reuters сообщило, что Иран предоставил России около 400 баллистических ракет, которые могут уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 км. Иранская сторона отрицала эту передачу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
reutersReuters
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина
iranИран
"Усе це не відповідає дійсності": Буданов заявив, що у росіян немає іранських ракет
"None of this is true": Budanov says Russians have no Iranian missiles
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