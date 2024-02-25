"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация о наличии у рф иранских баллистических ракет не соответствует действительности. Об этом он сказал 25 февраля в кулуарах форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

Их нет, их нет. Это все не соответствует действительности, ответил Буданов на вопрос журналистов об иранских баллистических ракетах в России.

Детали

В то же время он добавил, что войска рф используют баллистические ракеты от КНДР, однако это "не масштабная история".

Напомним

21 февраля информационное агентство Reuters сообщило, что Иран предоставил России около 400 баллистических ракет, которые могут уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 км. Иранская сторона отрицала эту передачу.