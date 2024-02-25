"Усе це не відповідає дійсності": Буданов заявив, що у росіян немає іранських ракет
Київ • УНН
Голова військової розвідки України спростував повідомлення про те, що росія отримала іранські балістичні ракети для використання в Україні, заявивши, що ця інформація не відповідає дійсності.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що інформація про наявність у рф іранських балістичних ракет не відповідає дійсності. Про це він сказав 25 лютого в кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.
Їх нема, їх нема. Це все не відповідає дійсності,
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Водночас він додав, що війська рф використовують балістичні ракети від КНДР, однак це "не масштабна історія".
Нагадаємо
21 лютого інформаційне агентство Reuters повідомило, що Іран надав росії близько 400 балістичних ракет, котрі можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км. Іранська сторона заперечувала цю передачу.