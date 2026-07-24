"Время постепенных решений прошло": Сибига после новых ударов РФ призвал к усилению санкций
Киев • УНН
Андрей Сибига заявил, что международное сообщество должно ответить на эскалацию агрессии новыми жесткими санкциями и усилением экономического давления на Россию.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередных российских ударов по Киевской области и Славянску заявил, что международное сообщество должно ответить на эскалацию агрессии новыми жесткими санкциями и усилением экономического давления на россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.
Детали
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что российские атаки являются частью целенаправленной стратегии террора против гражданского населения.
"Российский террор не знает границ. Сегодня очередной российский ракетный удар по Киевщине унес жизни по меньшей мере шести человек, еще десятки получили ранения. В результате ударов управляемыми авиабомбами по Славянску погибли по меньшей мере пятеро гражданских, еще девять были ранены. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и даже здание консульства", – заявил Сибига.
По его словам, кремль также наращивает атаки в акватории Черного моря, пытаясь поставить под угрозу свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность.
"Москва усиливает атаки в Черном море, угрожая свободе судоходства, нарушая глобальную торговлю и пытаясь взять мировую продовольственную безопасность в заложники. Это та же кампания террора, только осуществляемая другими средствами. Мир должен осознать, что война кремля выходит далеко за пределы Украины", – отметил министр.
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Глава МИД приветствовал принятие Европейским Союзом 21-го пакета санкций против россии, однако подчеркнул, что этого недостаточно.
"Вчера ЕС принял 21-й пакет санкций. Это было своевременное и необходимое решение. Но каждый новый российский ракетный удар, каждая атака на гражданское судоходство, каждая попытка шантажировать мир голодом должны получать ответ в виде еще более жестких санкций, более строгого контроля за их соблюдением и усиления экономического давления", – подчеркнул он.
Сибига подчеркнул, что международное сообщество должно использовать все доступные механизмы для повышения цены российской агрессии.
"Российский террор не знает границ. Наш ответ также не должен быть ограниченным. Необходимо использовать все доступные инструменты давления, чтобы повысить цену российской агрессии и ускорить завершение этой войны. Время постепенных решений прошло", – резюмировал глава украинской дипломатии.
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