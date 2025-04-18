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Вражеский удар рф по Харькову: аварийно-спасательные работы завершены

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы после вражеского обстрела. По данным ГСЧС, 1 человек погиб, 114 пострадали (9 детей), психологи оказали помощь 150 лицам.

Вражеский удар рф по Харькову: аварийно-спасательные работы завершены

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после вражеского обстрела города, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

По данным спасателей, в результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 114, среди них 9 детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 150 пострадавшим.

В Харькове количество пострадавших детей после атаки рф возросло до девяти18.04.25, 19:59 • 7412 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Харькове продолжаются работы после удара россии, который, предварительно, был нанесен "Искандером". Глава государства подчеркнул, что нужно быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу – в Страстную пятницу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
9К720 Искандер
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Украина
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