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Треба бути відвертою сволотою, щоб завдавати таких ударів у Страсну пʼятницю: Зеленський про атаку на Харків

Київ • УНН

 • 6134 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про удар росіян по Харкову ракетами "Іскандер", внаслідок чого постраждало понад 100 людей.

Треба бути відвертою сволотою, щоб завдавати таких ударів у Страсну пʼятницю: Зеленський про атаку на Харків

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі у Харкові тривають роботи після удару росії, який, попередньо, був нанесений "іскандером". Глава держави наголосив, що треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту – у Страсну пʼятницю, передає УНН.

Зараз у Харкові ще тривають роботи після удару російських ракет. Попередньо це були крилаті ракети – "іскандери". Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою.В результаті удару пошкоджені звичайні житлові будинки, багато постраждалих – більше сотні людей. Усім надається допомога. Абсолютно різні люди: хтось старшого віку, хтось зовсім молодий. Усі просто живуть своїм життям у власній країні, у своєму місті, і це робить їх мішенню для росії – для російських ракет. Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту – у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня 

- написав Зеленський.

Він зазначив, що коли Україна звертається до партнерів, передусім до США, по системи "Петріот" і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла – від крилатих ракет, від балістики, – Україна звертається по захист, на який заслуговує кожен народ.

І не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше. І це по-християнськи – допомогти. Особливо коли є така можливість – допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить 

- додав Зеленський.

Президент нагадав, що були розширені санкції ще на майже сотню субʼєктів – фізичних та юридичних осіб, в тому числі і осіб, які залучені до виробництва ракет "іскандер".

Багато із цих субʼєктів російські, але також є, на жаль, з Китаю. Ми будемо працювати з партнерами й надалі, щоб наші санкції були синхронізовані. Кожен, хто працює на вбивства та затягування війни, має за це відповідати. І я дякую всім у світі, хто підтримує таку позицію 

- наголосив Глава держави.

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку18.04.25, 13:59 • 50869 переглядiв

Нагадаємо

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова кількість постраждалих зросла до 103.

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