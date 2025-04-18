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Нужно быть откровенной сволочью, чтобы наносить такие удары в Страстную пятницу: Зеленский об атаке на Харьков

Киев • УНН

 • 5414 просмотра

Владимир Зеленский сообщил об ударе россиян по Харькову ракетами "Искандер", в результате чего пострадало более 100 человек.

Нужно быть откровенной сволочью, чтобы наносить такие удары в Страстную пятницу: Зеленский об атаке на Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Харькове продолжаются работы после удара россии, который, предварительно, был нанесен "искандером". Глава государства подчеркнул, что надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу – в Страстную пятницу, передает УНН.

Сейчас в Харькове еще продолжаются работы после удара российских ракет. Предварительно это были крылатые ракеты – "искандеры". Одна из ракет разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой. В результате удара повреждены обычные жилые дома, много пострадавших – больше сотни людей. Всем оказывается помощь. Совершенно разные люди: кто-то старшего возраста, кто-то совсем молодой. Все просто живут своей жизнью в собственной стране, в своем городе, и это делает их мишенью для россии – для российских ракет. Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу – в Страстную пятницу, в преддверии Пасхи 

- написал Зеленский.

Он отметил, что когда Украина обращается к партнерам, прежде всего к США, по системы "Пэтриот" и ракеты к ним, которые могут защитить от этого российского зла – от крылатых ракет, от баллистики, – Украина обращается за защитой, на которую заслуживает каждый народ.

И не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то – меньше. И это по-христиански – помочь. Особенно когда есть такая возможность – помочь. И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизнь, как и другой. россия заслуживает как минимум на жесткие санкции, которые являются отплатой за все то, что она делает 

- добавил Зеленский.

Президент напомнил, что были расширены санкции еще на почти сотню субъектов – физических и юридических лиц, в том числе и лиц, которые вовлечены в производство ракет "искандер".

Многие из этих субъектов российские, но также есть, к сожалению, из Китая. Мы будем работать с партнерами и в дальнейшем, чтобы наши санкции были синхронизированы. Каждый, кто работает на убийства и затягивание войны, должен за это отвечать. И я благодарю всех в мире, кто поддерживает такую позицию 

- подчеркнул Глава государства.

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке18.04.25, 13:59 • 48210 просмотров

Напомним

В результате утреннего вражеского обстрела Харькова количество пострадавших возросло до 103.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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