Атака рф балістикою на Харків: вже відомо про 98 постраждалих

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 10877 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
08:50 • 41385 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
08:41 • 43630 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
08:05 • 78560 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

07:43 • 31705 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 87316 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 69024 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 153855 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 88863 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 90788 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
5.8м/с
21%
Популярнi новини

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

18 квітня, 02:32 • 62048 перегляди

Ракетний обстріл Харкова: 28 поранених, серед них двоє дітей, зруйновано будинки

18 квітня, 03:37 • 46425 перегляди

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту

18 квітня, 04:28 • 62831 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 30312 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 52264 перегляди
Публікації

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 1650 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 53248 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

08:05 • 78605 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 87353 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 153879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Вашингтон

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

10:07 • 14944 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

09:33 • 15707 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 31072 перегляди

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

17 квітня, 18:27 • 29023 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 41201 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Telegram

Ракетна система С-400

Facebook

9K720 Iskander

Атака рф балістикою на Харків: вже відомо про 98 постраждалих

Київ • УНН

 • 6300 перегляди

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова кількість постраждалих зросла до 98 мирних мешканців. Про це повідомив мер міста, Ігор Терехов.

Атака рф балістикою на Харків: вже відомо про 98 постраждалих

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова кількість постраждалих зросла до 98. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих продовжує зростати. Вже 98 мирних мешканців Харкова постраждали внаслідок вранішнього обстрілу міста

- написав мер Терехов.

За даними ДСНС, у Харкові вже ліквідована пожежа на території цивільного підприємства після ворожого удару. За іншою адресою, на місці влучання у житловий квартал, проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо

Вранці 18 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову, застосувавши, попередньо, три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Загинув 79-річний чоловік.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Ігор Терехов
Харків
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,520.30
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,585.15