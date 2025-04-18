Атака рф балістикою на Харків: вже відомо про 98 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок ранкового обстрілу Харкова кількість постраждалих зросла до 98 мирних мешканців. Про це повідомив мер міста, Ігор Терехов.
Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова кількість постраждалих зросла до 98. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих продовжує зростати. Вже 98 мирних мешканців Харкова постраждали внаслідок вранішнього обстрілу міста
За даними ДСНС, у Харкові вже ліквідована пожежа на території цивільного підприємства після ворожого удару. За іншою адресою, на місці влучання у житловий квартал, проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо
Вранці 18 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову, застосувавши, попередньо, три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Загинув 79-річний чоловік.