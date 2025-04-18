Атака рф балістикою на Харків: вже відомо про 98 постраждалих

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова кількість постраждалих зросла до 98. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих продовжує зростати. Вже 98 мирних мешканців Харкова постраждали внаслідок вранішнього обстрілу міста - написав мер Терехов.

За даними ДСНС, у Харкові вже ліквідована пожежа на території цивільного підприємства після ворожого удару. За іншою адресою, на місці влучання у житловий квартал, проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо

Вранці 18 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову, застосувавши, попередньо, три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Загинув 79-річний чоловік.