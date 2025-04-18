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Financial Times

Атака рф баллистикой на Харьков: уже известно о 98 пострадавших

Киев • УНН

 • 5088 просмотра

В результате утреннего обстрела Харькова количество пострадавших возросло до 98 мирных жителей. Об этом сообщил мэр города, Игорь Терехов.

Атака рф баллистикой на Харьков: уже известно о 98 пострадавших

В результате утреннего вражеского обстрела Харькова количество пострадавших возросло до 98. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших продолжает расти. Уже 98 мирных жителей Харькова пострадали в результате утреннего обстрела города

- написал мэр Терехов.

По данным ГСЧС, в Харькове уже ликвидирован пожар на территории гражданского предприятия после вражеского удара. По другому адресу, на месте попадания в жилой квартал, проводятся аварийно-спасательные работы.

Напомним

Утром 18 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, применив, предварительно, три баллистические ракеты типа "Искандер-М". Погиб 79-летний мужчина.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Игорь Терехов
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