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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
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Понад 60 людей постраждали від удару рф балістикою по Харкову: показали наслідки

Київ • УНН

 • 4098 перегляди

Вранці 18 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову, застосувавши три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Загинув 79-річний чоловік, понад 60 людей отримали поранення, серед них діти.

Понад 60 людей постраждали від удару рф балістикою по Харкову: показали наслідки

Одна людина загинула, понад 60 постраждали внаслідок масштабної ракетної атаки рф на Харків, попередньо, російська армія застосувала по місту три балістичні ракети типу "Іскандер-М", повідомили мер міста Ігор Терехов та в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.

Понад 60 постраждалих від ранкового обстрілу Харкова

- написав Терехов у Telegram.

Деталі

За даними слідства, 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Під атакою опинився Основ'янський район.

Влучання зафіксовані по житловому кварталу серед багатоквартирних будинків. Ще одна ракета поцілила у цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа, вказали у прокуратурі.

"Загинув 79-річний чоловік, який під час обстрілу перебував у своїй квартирі", - повідомили у прокуратурі.

При цьому дані прокуратури щодо постраждалих різняться, як вказали у відомстві, поранення та гострий шок отримали 59 людей. Серед постраждалих - четверо дівчат віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець.

"Попередньо встановлено, що російська армія застосувала по місту три балістичні ракети типу "Іскандер-М", - зазначили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту18.04.25, 07:28 • 63346 переглядiв

Юлія Шрамко

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