Понад 60 людей постраждали від удару рф балістикою по Харкову: показали наслідки
Київ • УНН
Вранці 18 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову, застосувавши три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Загинув 79-річний чоловік, понад 60 людей отримали поранення, серед них діти.
Одна людина загинула, понад 60 постраждали внаслідок масштабної ракетної атаки рф на Харків, попередньо, російська армія застосувала по місту три балістичні ракети типу "Іскандер-М", повідомили мер міста Ігор Терехов та в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.
Понад 60 постраждалих від ранкового обстрілу Харкова
Деталі
За даними слідства, 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Під атакою опинився Основ'янський район.
Влучання зафіксовані по житловому кварталу серед багатоквартирних будинків. Ще одна ракета поцілила у цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа, вказали у прокуратурі.
"Загинув 79-річний чоловік, який під час обстрілу перебував у своїй квартирі", - повідомили у прокуратурі.
При цьому дані прокуратури щодо постраждалих різняться, як вказали у відомстві, поранення та гострий шок отримали 59 людей. Серед постраждалих - четверо дівчат віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець.
"Попередньо встановлено, що російська армія застосувала по місту три балістичні ракети типу "Іскандер-М", - зазначили у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту18.04.25, 07:28 • 63346 переглядiв