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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 60 человек пострадали от удара рф баллистикой по Харькову: показали последствия

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Утром 18 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, применив три баллистические ракеты типа "Искандер-М". Погиб 79-летний мужчина, более 60 человек получили ранения, среди них дети.

Более 60 человек пострадали от удара рф баллистикой по Харькову: показали последствия

Один человек погиб, более 60 пострадали в результате масштабной ракетной атаки рф на Харьков, предварительно, российская армия применила по городу три баллистические ракеты типа "Искандер-М", сообщили мэр города Игорь Терехов и в Офисе Генпрокурора в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Более 60 пострадавших от утреннего обстрела Харькова

- написал Терехов в Telegram.

Детали

По данным следствия, 18 апреля около 5:10 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по Харькову. Под атакой оказался Основянский район.

Попадания зафиксированы по жилому кварталу среди многоквартирных домов. Еще одна ракета попала в гражданское предприятие, в результате чего возник пожар, указали в прокуратуре.

"Погиб 79-летний мужчина, который во время обстрела находился в своей квартире", - сообщили в прокуратуре.

При этом данные прокуратуры относительно пострадавших разнятся, как указали в ведомстве, ранения и острый шок получили 59 человек. Среди пострадавших - четверо девушек в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень.

"Предварительно установлено, что российская армия применила по городу три баллистические ракеты типа "Искандер-М", - отметили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу18.04.25, 07:28 • 21346 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Игорь Терехов
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