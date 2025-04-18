В Харькове количество пострадавших детей после атаки рф возросло до девяти

В Харькове количество пострадавших детей возросло до девяти, госпитализирован еще один 12-летний мальчик. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Игорь Терехов, передает УНН.

Только что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, попавший под террористический обстрел Харькова сегодня утром. Так что вместе имеем девять пострадавших детей