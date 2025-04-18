В Харькове количество пострадавших детей после атаки рф возросло до девяти
Киев • УНН
После утреннего обстрела Харькова госпитализировали еще одного 12-летнего мальчика. Таким образом, общее количество пострадавших детей возросло до девяти, а всего пострадавших 103.
В Харькове количество пострадавших детей возросло до девяти, госпитализирован еще один 12-летний мальчик. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Игорь Терехов, передает УНН.
Только что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, попавший под террористический обстрел Харькова сегодня утром. Так что вместе имеем девять пострадавших детей
Добавим
Как сообщал УНН, в результате ракетного удара российских войск по Харькову количество пострадавших возросло до 103, восемь из которых дети.
Нужно быть откровенной сволочью, чтобы наносить такие удары в Страстную пятницу: Зеленский об атаке на Харьков18.04.25, 19:12 • 5628 просмотров