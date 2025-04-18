У Харкові кількість постраждалих дітей після атаки рф зросла до дев'яти
Київ • УНН
Після ранкового обстрілу Харкова госпіталізували ще одного 12-річного хлопчика. Таким чином, загальна кількість постраждалих дітей зросла до дев'яти, а загалом постраждалих 103.
У Харкові кількість постраждалих дітей зросла до дев'яти, госпіталізовано ще одного 12-річного хлопчика. Про це повідомив голова Хврківської ОВА Ігор Терехов, передає УНН.
Щойно госпіталізовано ще одного 12-річного хлопчика, який потрапив під терористичний обстріл Харкова сьогодні вранці. Тож разом маємо девʼять постраждалих дітей
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Як повідомляв УНН, внаслідок ракетного удару російських військ по Харкову кількість постраждалих зросла до 103, вісім з яких діти.
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