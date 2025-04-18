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The Guardian

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У Харкові кількість постраждалих дітей після атаки рф зросла до дев'яти

Київ • УНН

 • 2746 перегляди

Після ранкового обстрілу Харкова госпіталізували ще одного 12-річного хлопчика. Таким чином, загальна кількість постраждалих дітей зросла до дев'яти, а загалом постраждалих 103.

У Харкові кількість постраждалих дітей після атаки рф зросла до дев'яти

У Харкові кількість постраждалих дітей зросла до дев'яти, госпіталізовано ще одного 12-річного хлопчика. Про це повідомив голова Хврківської ОВА Ігор Терехов, передає УНН.

Щойно госпіталізовано ще одного 12-річного хлопчика, який потрапив під терористичний обстріл Харкова сьогодні вранці. Тож разом маємо девʼять постраждалих дітей

 - повідомив Терехов.

Додамо

Як повідомляв УНН, внаслідок ракетного удару російських військ по Харкову кількість постраждалих зросла до 103, вісім з яких діти.

Треба бути відвертою сволотою, щоб завдавати таких ударів у Страсну пʼятницю: Зеленський про атаку на Харків18.04.25, 19:12 • 6096 переглядiв

Антоніна Туманова

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