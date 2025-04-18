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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
17:00 • 36300 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

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The Guardian

The New York Times

Ворожий удар рф по Харкову: аварійно-рятувальні роботи завершено

Київ • УНН

 • 1670 перегляди

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи після ворожого обстрілу. За даними ДСНС, 1 людина загинула, 114 постраждали (9 дітей), психологи надали допомогу 150 особам.

Ворожий удар рф по Харкову: аварійно-рятувальні роботи завершено

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після ворожого обстрілу міста, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

За даними рятувальників, унаслідок ракетного удару загинула 1 людина, постраждали 114, серед них 9 дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 150 постраждалим.

У Харкові кількість постраждалих дітей після атаки рф зросла до дев'яти18.04.25, 19:59 • 7690 переглядiв

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі у Харкові тривають роботи після удару росії, який, попередньо, був нанесений "іскандером". Глава держави наголосив, що треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту – у Страсну пʼятницю.

Антоніна Туманова

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