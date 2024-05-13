Воздушные силы предупредили о ракете курсом на Винницкую область

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете из Николаевской области курсом на Винницкую область, пишет УНН.

Детали

"Ракета из Николаевской области курсом на Винницкую область", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Сейчас по всей Украине воздушная тревога - второй раз за день - на фоне ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область рф).

Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью