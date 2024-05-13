Повітряні сили попередили про ракету курсом на Вінниччину
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України попередили про ворожу ракету з Миколаївської області, яка прямувала до Вінницької області на тлі загальнонаціональної повітряної тривоги через зліт російського МіГ-31К.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожу ракету з Миколаївської області курсом на Вінниччину, пише УНН.
Деталі
"Ракета з Миколаївської області курсом на Вінниччину", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Наразі по всій Україні повітряна тривога - вдруге за день - на тлі ракетної небезпеки через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область рф).
Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною12.05.24, 19:23 • 53015 переглядiв