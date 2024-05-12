Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Дніпропетровською областю України.
ЗСУ знищили російську ракету над Дніпропетровською областю. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, пише УНН.
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ГУР атакувало в росії три військових об'єкти - джерело12.05.24, 10:52 • 28856 переглядiв