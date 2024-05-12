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Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Київ • УНН

 • 53015 перегляди

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Дніпропетровською областю України.

ЗСУ знищили російську ракету над Дніпропетровською областю. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, пише УНН.

Ще мінус 1 ворожа ціль! Її наші вартові неба ліквідували над Криворіжжям,

- розповів він.

Доповнення

Сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник у Павлоградському районі Дніпропетровської області.  

ГУР атакувало в росії три військових об'єкти - джерело12.05.24, 10:52 • 28856 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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