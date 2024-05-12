Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

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В Украине обсуждают возможное повышение тарифов на электроэнергию в течение месяца из-за потребности в средствах на подготовку к осенне-зимнему периоду и ремонт поврежденных обстрелами энергетических объектов.
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