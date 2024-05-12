ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  112667 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  173676 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  184650 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  186424 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  157041 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150666 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130594 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133155 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122180 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168188 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

ГУР атаковал три военных объекта в россии - нефтеперерабатывающий завод в волгоградской области, новолипецкий металлургический комбинат и нефтебазу "Калуганефтепродукт".

Война •   •  1640 просмотра
ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле

Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 от западных союзников, таких как Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, в июне-июле, сообщает Reuters.

Война •   •  2890 просмотра
Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле

В Варшаве пылает торговый центр, город накрыло облако дыма

Масштабный пожар охватил торговый центр Marywilska 44 в Варшаве, Польша, что заставило власти предупредить жителей оставаться в помещении и закрыть окна из-за дыма.

Новости Мира •   •  3712 просмотра
В Варшаве пылает торговый центр, город накрыло облако дыма

россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

россияне 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 56 взрывов из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

Война •   •  6348 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

Энергетики сегодня привлекли аварийную помощь из трех стран, украинцев просят экономить электричество

На фоне значительных повреждений энергосистемы, вызванных российскими атаками, Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии, а украинцев призвали уменьшить использование энергоемких электроприборов в часы пиковых нагрузок.

Общество •   •  9474 просмотра
Энергетики сегодня привлекли аварийную помощь из трех стран, украинцев просят экономить электричество

Оккупанты получили задание максимально давить по всему фронту - Назаренко

Подразделения российско-оккупационных войск получили задание оказывать максимальное давление по всей линии фронта, особенно на Бахмутском направлении, пытаясь продвинуться максимально широким фронтом.

Война •   •  9994 просмотра
Оккупанты получили задание максимально давить по всему фронту - Назаренко

Байден назвал условия перемирия в Газе

Байден заявил, что перемирие в Газе может начаться уже завтра, если ХАМАС освободит заложников, которых он удерживает. В свою очередь ХАМАС обвиняет Нетаньяху в том, что он препятствует переговорам о прекращении огня и использует их как прикрытие для нападения на Рафах.

Новости Мира •   •  9170 просмотра
Байден назвал условия перемирия в Газе

Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина

В результате российских обстрелов в 27 населенных пунктах Харьковской области погибли 3 человека, в том числе 73-летняя женщина, и еще 6 получили ранения.

Война •   •  11247 просмотра
Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина

Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе

Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе.

спорт •   •  11664 просмотра
Ломаченко победил Камбососа и стал чемпионом мира в легком весе

За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет

В Запорожской области враг совершил 542 обстрела, обстреляв 9 населенных пунктов, но обошлось без жертв.

Война •   •  13713 просмотра
За сутки оккупанты ударили по Запорожской области 542 раза: обстреляно 9 населенных пунктов, потерь нет