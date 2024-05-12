ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

В результате операции ГУР в ночь на 12 мая был атакован НПЗ в красноармейском районе волгоградской области рф. Также атаке БПЛА подверглись новолипецкий металлургический комбинат и нефтебаза "Калуганефтепродукт". Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Как сообщают источники в спецслужбе, поражение объекта произошло около 2:30 ночи по местному времени. В результате атаки дронов-камикадзе на территории предприятия прогремело несколько взрывов, после чего на НПЗ начался пожар. Информацию о поражении НПЗ также подтверждает губернатор волгоградской области Андрей Бочаров.

"Кроме того атаке БПЛА подверглись также новолипецкий металлургический комбинат и нефтебаза "Калуганефтепродукт", - сообщает собеседник УНН.

Отмечается, что данные объекты ранее уже были атакованы беспилотниками.

"Подобные объекты на территории рф будут системно атакованы столько, сколько потребуется до их полной нейтрализации. Учитывая упорные попытки московии усиливать натиск на фронте, кремль не будет иметь достаточных сил и средств, чтобы защитить свои стратегические предприятия в тылу. россиянам придется выбирать, что именно защищать: или свою нефтеперерабатывающую и металлургическую отрасли, или же оккупационные войска в Украине", - сказал источник.

Дополнение

Источники УНН сообщали, что НПЗ в калушской области рф был атакован в ночь на 10 мая в результате операции Главного управления разведки.