Нічна атака на НПЗ у калуській області рф: джерело заявило про операцію ГУР
Київ • УНН
Нічна атака НПЗ в калуській області рф - операція ГУР, повідрмило джерело
НПЗ в калуській області рф був атакований у ніч на 10 травня в результаті операції Головного управління розвідки, повідомило УНН джерело.
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Інформацію про причетність фахівців ГУР МОУ до атаки на нафтопереробне підприємство підтверджують джерела в українській спецслужбі. Як повідомляється, обʼєкт був атакований кількома дронами-камікадзе.
За інформацією місцевих жителів, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чутно звук пролітаючих безпілотників та роботу ППО. За тим на місці влучання БПЛА почалася сильна пожежа, туди прибули екстрені служби. Інформацію про ураження НПЗ підтвердив також і очільник калузької області владислав шапша.
Як повідомляють очевидці, вогонь охопив ємності з дизельним паливом та мазутом.
Як повідомив УНН співрозмовник, у період з 00:45 до 01:25 на обʼєкті пролунало пʼять потужних вибухів, у результаті яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, було уражено установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101 (виробнича потужність - переробка 1,2 млн т на рік) та 3 цистерни з дизельним пальним та 1 цистерна з мазутом.
"Перший завод" - це найбільшиме нафтохімічне підприємство у калузької області, розташоване приблизно в 300 кілометрах від українського кордону. НПЗ займається переробкою товарної нафти і газоконденсату.
Цей обʼєкт українська розвідка вже атакувала 15 березня 2024 року, вказав співрозовник УНН.
Атака на НПЗ у калузькій області рф: губернатор підтвердив удар та пожежу 10.05.24, 08:16 • 23223 перегляди